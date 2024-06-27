هدافو «يورو 2024» خارج قائمة «الأغنياء»!

عمرو عبيد (القاهرة)



نجح 6 لاعبين فقط في تسجيل أكثر من هدف واحد، خلال مباريات الدور الأول في «يورو 2024»، ولم يصل سوى لاعب واحد إلى «الرقم 3» في صدارة هدافي البطولة حتى الآن، وهو الجورجي جورجيس ميكوتادزي، في «مفاجأة ضخمة» بالتأكيد، نظراً لوجود عمالقة الهدافين في «القارة العجوز»، وأكثرهم شهرة وأغلاهم قيمة تسويقية، ووسط غياب أغلب «الأغنياء»، نجح هدّاف فريق ميتز الفرنسي في قيادة منتخب بلده إلى بلوغ دور ال16 للمرة الأولى في تاريخه، بعكس ما حدث معه في الدوري الفرنسي، حيث تعرض للهبوط إلى الدرجة الأدنى هذا الموسم مع فريقه.

ميكوتادزي أحرز 13 هدفاً مع ميتز في «ليج ون»، بجانب هدف في المواجهة الفاصلة للهبوط، لكنه لم يكن بين أفضل 5 هدافين في البطولة الفرنسية، ولا تزيد قيمته التسويقية على 15 مليون يورو، وهي الأعلى على الإطلاق بالنسبة له، حيث وصل إليها مؤخراً مطلع يونيو، بعدما قفزت من 9 ملايين فقط في مارس الماضي، ومن المحتمل انتقاله إلى ليون في الموسم المقبل، بعدما دخل تاريخ «اليورو» حتى الآن بأهدافه الثلاثة في 3 مباريات خلال الدور الأول.

ويملك إيفان سكرانز هداف سلوفاكيا هدفين في البطولة، ومنح الأول منتخب بلده انتصاراً غير عادي على حساب بلجيكا في افتتاح مبارياتهما، بينما كاد يضرب أوكرانيا أيضاً بنفس السلاح في المباراة التالية، لكن رغم خسارة سلوفاكيا تلك المباراة، إلا أنها تأهلت ضمن أفضل ثوالث إلى الدور التالي، وبات لاعب سلافيا براغ التشيكي صاحب المليوني يورو في عمر الـ30 عاماً، أحد أبرز هدافي «اليورو»، علماً بأنه لم يُسجل سوى هدف مع الدوري المحلي من إجمالي 7 أهداف له خلال الموسم الماضي.

وظهر الروماني رازافان مارين في تلك القائمة أيضاً، بهدفيه خلال الفوز على أوكرانيا، والتعادل مع سلوفاكيا في مرحلة المجموعات، رغم أنه لم يُسجل أي هدف مع فريقه إمبولي الإيطالي، المُعار إليه في الموسم المنصرم، وأفلت معه من الهبوط بمعجزة في نهاية «الكالشيو»، ويبلغ مارين 28 عاماً، وقيمته التسويقية 2.7 مليون يورو فقط.

وصحيح أن الألماني نيكلاس فولكروج يلعب في بروسيا دورتموند، إلا أنه لا يُعد ضمن قائمة «صفوة هدافي البوندسليجا»، حيث أحرز 12 هدفاً في الموسم الماضي خارج قائمة «توب 10»، ولم تنجح أهدافه في وضع «أسود الفيستيفال» داخل دائرة المُنافسة في ألمانيا، ليخرج مع دورتموند خالي الوفاض من الموسم، رغم بلوغه نهائي دوري الأبطال، وأهدر فولكروج عدة فرص خطيرة أمام ريال مدريد وقتها، وتبلغ قيمة المهاجم الألماني 15 مليون يورو وضعته في المركز 232 بين أغلى لاعبي «يورو 2024».

ويُمكن استثناء وضع مواطنه، جمال موسيالا، نجم بايرن ميونيخ وصاحب هدفين في البطولة هو الآخر، حيث تبلغ قيمته التسويقية 120 مليون يورو في المرتبة السابعة بين لاعبي «اليورو»، لكن أهدافه الـ10 في الدوري الألماني أو الـ13 بصورة عامة في كل البطولات، لم تصنع الفارق في مسيرة «البافاري» الذي خرج بموسم «صفري» في النهاية، وكذلك الأمر مع الهولندي كودي جاكبو صاحب الـ50 مليون يورو، الذي أحرز 8 أهداف فقط في «البريميرليج»، و16 هدفاً في مختلف البطولات مع ليفربول، لكنه اكتفى بالتتويج بكأس الرابطة المحلية، علماً بأنه لعب أكثر من نصف مبارياته مع «الريدز» بديلاً.