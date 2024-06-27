فهد الحوسني في قائمة حكام «مونديال الصالات»



أبوظبي (الاتحاد)



اختارت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم، الحكم الإماراتي الدولي فهد بدر الحوسني، ضمن قائمة الحكام المكلفين بإدارة نهائيات كأس العالم للصالات، التي تستضيفها أوزبكستان، من 14 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2024.

وستنظم لجنة الحكام في «الفيفا» دورة تدريبية لجميع حكام البطولة البالغ عددهم 46 حكماً في العاصمة الأوزبكية طشقند من 4 إلى 13 سبتمبر المقبل، بهدف تحضير قضاة الملاعب لإدارة منافسات البطولة بنجاح.

وهذه المشاركة الثانية للمونديالي فهد الحوسني في كأس العالم للصالات، حيث كانت مشاركته المونديالية الأولى في نسخة 2021 التي استضافتها ليتوانيا.

كما أدار في أبريل الماضي نهائي كأس آسيا، إضافة إلى حضوره المتميز في العديد من التصفيات الآسيوية في أوزبكستان 2017، وفيتنام 2019، وتايلاند 2020، وبطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات للسيدات «تايلاند 2018»، إلى جانب مشاركته في بطولة كأس العرب نسختي 2021 و2023 في السعودية.