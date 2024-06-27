الخميس 27 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فهد الحوسني في قائمة حكام «مونديال الصالات»

فهد الحوسني في قائمة حكام «مونديال الصالات»
27 يونيو 2024 15:13

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
فعاليات إماراتية تراثية مميزة خلال موسم طانطان الثقافي بالمغرب
طواف الخليج الافتراضي للدراجات الهوائية 8 يوليو


اختارت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم، الحكم الإماراتي الدولي فهد بدر الحوسني، ضمن قائمة الحكام المكلفين بإدارة نهائيات كأس العالم للصالات، التي تستضيفها أوزبكستان، من 14 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2024.
وستنظم لجنة الحكام في «الفيفا» دورة تدريبية لجميع حكام البطولة البالغ عددهم 46 حكماً في العاصمة الأوزبكية طشقند من 4 إلى 13 سبتمبر المقبل، بهدف تحضير قضاة الملاعب لإدارة منافسات البطولة بنجاح.
وهذه المشاركة الثانية للمونديالي فهد الحوسني في كأس العالم للصالات، حيث كانت مشاركته المونديالية الأولى في نسخة 2021 التي استضافتها ليتوانيا.
كما أدار في أبريل الماضي نهائي كأس آسيا، إضافة إلى حضوره المتميز في العديد من التصفيات الآسيوية في أوزبكستان 2017، وفيتنام 2019، وتايلاند 2020، وبطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات للسيدات «تايلاند 2018»، إلى جانب مشاركته في بطولة كأس العرب نسختي 2021 و2023 في السعودية.

الإمارات
كرة القدم
مونديال الصالات
آخر الأخبار
دي لا فوينتي يحذر إسبانيا من جورجيا
الرياضة
دي لا فوينتي يحذر إسبانيا من جورجيا
اليوم 15:19
فهد الحوسني في قائمة حكام «مونديال الصالات»
الرياضة
فهد الحوسني في قائمة حكام «مونديال الصالات»
اليوم 15:13
«حضور خجول» للنجوم الكبار في «يورو 2024»
الرياضة
«حضور خجول» للنجوم الكبار في «يورو 2024»
اليوم 15:11
هدافو «يورو 2024» خارج قائمة «الأغنياء»!
الرياضة
هدافو «يورو 2024» خارج قائمة «الأغنياء»!
اليوم 14:50
فعاليات إماراتية تراثية مميزة خلال موسم طانطان الثقافي بالمغرب
التعليم والمعرفة
فعاليات إماراتية تراثية مميزة خلال موسم طانطان الثقافي بالمغرب
اليوم 14:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©