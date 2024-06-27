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الرياضة

دي لا فوينتي يحذر إسبانيا من جورجيا

دي لا فوينتي يحذر إسبانيا من جورجيا
27 يونيو 2024 15:19


برلين (د ب أ)

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أكد لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، أنه يكن كل الاحترام لمنتخب جورجيا الذي يسجل حضوره الأول في كأس أمم أوروبا لكرة القدم، محذراً في الوقت ذاته من صعوبة المواجهة مع جورجيا في دور الستة عشر ليورو 2024 بألمانيا.
وقال دي لا فوينتي في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لاتحاد الكرة الإسباني: «أكن كل الاحترام للخصم، الذي يقدم بطولة رائعة، لهذا علينا أن نظهر أفضل ما لدينا للفوز بهذه المباراة والتأهل».
وأوضح مدرب إسبانيا أن منتخب جورجيا لديه لاعبون من أصحاب السرعة الفائقة خاصة في الهجمات المرتدة.
وقال: «المباريات الثلاث التي خاضوها في البطولة حتى الآن تمنحهم الأمن والحافز، الذي يجعلهم أكثر خطورة».

كأس أمم أوروبا
يورو 2024
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