«دبي الرياضي» يحتفل بالمواهب في «ألعاب المدارس»



دبي (الاتحاد)



احتفل مجلس دبي الرياضي بالطلبة والطالبات الفائزين في منافسات النسخة الرابعة من «دورة طلبات لألعاب مدارس دبي» الأكبر من نوعها في دبي التي تمثل أولى المحطات التأسيسية في عملية انتقاء وتطوير المواهب الرياضية ومشروع صناعة الأبطال الأولمبيين، ونظمتها شركة «إي أس أم» للعام الرابع على التوالي، وأقيمت هذا العام برعاية شركة «طلبات» والتي شهدت مشاركة أكثر من 8500 طالب وطالبة من 163 مدرسة حكومية وخاصة في دبي تضم أكثر من 50 ألف طالب وطالبة يتنافسون في مختلف الألعاب الرياضية.

جاء ذلك خلال حفل ختام الدورة الذي أقيم في حي دبي للتصميم، بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، وأحمد سالم مدير إدارة التطوير الرياضي بالمجلس، وعلي عمر مدير إدارة الفعاليات الرياضية بالمجلس، وخالد العور مدير إدارة الاتصال والتسويق بالمجلس، وبيبا كلارك المدير التنفيذي لشركة «إي أس إم»، وناتاشا حاجي رئيسة الاتصالات والاستدامة في شركة طلبات.

وتوج سعيد حارب الفائزين من الطلبة والطالبات في جميع الفئات الذين فازوا بالمراكز الأولى الذين تنافسوا في 20 رياضة متنوعة، هي كرة قدم، الكرة الطائرة، كرة السلة، الجمباز الإيقاعي، الجولف، رياضات أصحاب الهمم، التنس، السباحة، الدراجات الهوائية، الريشة الطائرة، الكريكت، البادل، الجمباز، الشطرنج، الألعاب الإلكترونية، القوس والسهم، ألعاب قوى، كرة الشبكة (نت بول)، الرجبي، والكاراتيه.

وأعرب سعيد حارب عن سعادته بالنجاح الكبير الذي تحقق للدورة، وتقدم بالشكر لكل من شارك في إنجاح هذه الدورة الرائدة، وفي مقدمتهم شركة إي إس إم المنظمة للحدث، والمدارس التي شاركت في المنافسات، وشكر الرعاة والداعمين للدورة وفي مقدمتهم شركة طلبات راعي اللقب وطيران الإمارات.

وقال: «سعادتنا كبيرة بالنمو الذي تشهده الدورة كل عام، حيث تواصل استقطاب المزيد من المشاركين من الطلبة والطالبات من المدارس الحكومية والخاصة، مسجلة أرقاماً جديدة، حيث شارك أكثر من 8500 طالب وطالبة من أكثر من 163 مدرسة، وتؤكد الزيادة في أعداد المشاركين على نجاح الحدث في تحقيق أهدافه الرياضية والمجتمعية، كما تؤكد على ثقة قطاع المدارس بأهمية هذا الحدث وأهمية المشاركة فيه، وتلعب هذه الدورة الرياضية الأكبر من نوعها دوراً أساسياً في تحقيق أهداف سياسة استقطاب وتطوير المواهب الرياضية التي أطلقها مجلس دبي الرياضي ترجمة لتوجهات حكومة دبي في مجال استقطاب وتطوير المواهب في جميع التخصصات».

وأضاف: «كشفت الدورة عن الكثير المواهب الرياضية من خلال المشاركة الواسعة من الطلبة والطالبات الذين خاضوا منافسات قوية مليئة بالحماس والتشويق في مختلف الألعاب الرياضية، وشهدنا نهائيات قوية في مختلف الرياضات أظهرت مستويات مذهلة من المواهب الرياضية في مختلف المراحل العمرية، وتعد الدورة من أهم مبادرات مجلس دبي الرياضي لدورها الكبير في تحقيق سياسة استقطاب المواهب التي أطلقها مجلس دبي الرياضي ودعم برنامج انتقاء وتطوير المواهب الرياضية، وصناعة أبطال المستقبل، جنباً إلى جنب مع نشر ممارسة الرياضة في صفوف طلبة المدارس من أجل حياة صحية سليمة ونشيطة لجميع الطلبة».

وقال: «تتعامل الدورة مع قطاع مهم هو المدارس، فالرياضة المدرسية تلعب دوراً محورياً في تطوير الحركة الرياضية بالدولة بصفتها قاعدة الهرم الرياضي الصحيح، وتمثل البطولات الرياضية المدرسية أولى المحطات التأسيسية في عملية انتقاء وتطوير المواهب الرياضية قبل الانضمام إلى الأندية، وأؤكد على المدارس وأولياء الأمور الاهتمام والاعتناء بهذه المواهب ومتابعتهم بشكل جيد، حتى يحققوا أهدافهم بالوصول إلى منصات التتويج في البطولات العالمية وأهنئ الفائزين في جميع البطولات والمشاركين أيضاً الذين صنعوا ذكريات لا تنسى واكتسبوا خبرات ومهارات من خلال المنافسة الشريفة مع أقرانهم».

وتم تكريم الفائزين بالمراكز الأولى من الطلبة والطالبات في مختلف الألعاب الفردية، كما تم تكريم المدارس الفائزة في المنافسات الجماعية، حيث فازت في المرحلة الابتدائية مدرسة جيمس جميرا الابتدائية بالمركز الأول، مدرسة أركاديا في المركز الثاني، ومدرسة جيمس ويلنغتون الدولية في المركز الثالث، والألعاب الرياضية الجماعية للمدارس الثانوية فازت مدرسة جيمس ميتروبولي - موتور سيتي بالمركز الأول، وكلة جميرا في المركز الثاني، ومدرسة ليسيه الفرنسية الدولية جورج بومبيدو في المركز الثالث.

وتم تكريم المدارس الفائزة في الترتيب العام للدورة، حيث فاز في المدارس الابتدائية بالمركز الأول، مدرسة جيمس جميرا الابتدائية، وفي المركز الثاني، أكاديمية جيمس مودرن، وفي المركز الثالث، مدرسة صفا المجتمعية، وفي المدارس الثانوية فازت أكاديمية جيمس الحديثة بالمركز الأول، تلتها أكاديمية جيمس العالمية في المركز الثاني، وحلت مدرسة صفا المجتمعية في المركز الثالث.