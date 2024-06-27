الزمالك.. هل يعود؟

القاهرة (أ ف ب)

يسعى بيراميدز المتصدر، والأهلي مطارده المباشر وحامل اللقب الى مواصلة صراعهما على اللقب، عندما يحل الأول ضيفاً على سموحة الخامس، ويستضيف الثاني فاركو الخامس عشر الجمعة في المرحلة الثامنة والعشرين من بطولة مصر لكرة القدم.

وتتجه الأنظار نحو الزمالك، وما إذا كان سيعود للمسابقة، أم يواصل الامتناع عن اللعب، بعد الأحداث المثيرة التي انتهت بانسحابه من «الكلاسيكو» أمام غريمه التقليدي الأهلي.

ورفض الزمالك خوض مباراة الأهلي ضمن المرحلة السابعة والعشرين، بعدما دخلت إدارته في صدام مع رابطة الأندية المحترفة والاتحاد المصري للعبة، على خلفية الأحداث التي صاحبت مباراة الفريق الأبيض أمام المصري في المرحلة 26.

وطلب الزمالك عدم لعب أي مباراة بالمسابقة، حتى إنهاء جميع الفرق لمبارياتها المؤجلة من الدور الأول، بالإضافة الى تشكيل لجنة مستقلة لإدارة المسابقة، والتحقيق مع حكم المباراة أمام المصري، وهي طلبات رفضتها الرابطة فانسحب الزمالك من مباراة الأهلي.

وأعلنت الرابطة لاحقاً اعتماد فوز الأهلي بنتيجة 2-0، مع خصم 3 نقاط إضافية من رصيد الزمالك في نهاية المسابقة، وتوقيع عقوبات مالية على المتسببين في قرار الانسحاب.

وأكد مصدر في الرابطة لوكالة فرانس برس، أنه في حالة مواصلة الزمالك لقرار رفض خوض المباريات، يتم تطبيق لائحة المسابقة عليه، باعتباره منسحباً من الدوري، ما يترتب عليه هبوطه للدرجة الأدنى، وهي القسم الرابع.

وحسب الجدول المعلن، من المفترض أن يلتقي الزمالك مع ضيفه سيراميكا كليوباترا السبت على ملعب القاهرة الدولي، وهي المباراة التي قد تعلن نهاية الأزمة، أو اشتعالها من جديد وبصورة أكثر قوة.

وقال مصدر في الزمالك لوكالة فرانس برس «يجتمع مجلس إدارة النادي الخميس لاتخاذ القرار النهائي بعد دراسة كل الجوانب».

وأضاف أن المجلس أخطر الجهاز الفني للفريق بالاستعداد لمباراة سيراميكا كليوباترا بصورة طبيعية، حتى يكون جاهزاً للعب في حالة اتخاذ القرار بذلك.

وأعلنت رابطة الأندية الثلاثاء عن جدول مباريات المراحل المتبقية من الدوري بالإضافة الى المباريات المؤجلة.

ومن المقرر أن تنتهي المسابقة في 18 أغسطس المقبل، فيما لم يشهد الجدول المعلن تطبيق طلب الزمالك بخوض المباريات المؤجلة أولاً، وهو ما وصفته الرابطة بأنه «طلب يستحيل تنفيذه».

ويدخل الزمالك مباراة سيراميكا كليوباترا في حالة إقامتها السبت، وهو في المركز العاشر برصيد 34 نقطة (من دون حسم النقاط الثلاث الإضافية الذي سيتأجل لنهاية الموسم طبقاً لقرار الرابطة) من 21 مباراة، فيما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثامن برصيد 37 نقطة.

وانتهت مباراة الدور الأول بين الفريقين أسبوعين فقط بفوز الزمالك 2-1.

بعيداً عن الأزمات، يستقبل الأهلي ضيفه فاركو الجمعة على ملعب القاهرة، واستفاد الأهلي من إلغاء مباراة الزمالك ورفع رصيده إلى 45 نقطة من 19 مباراة في المركز الثاني بفارق 17 نقطة خلف بيراميدز المتصدر، والذي لعب 6 مباريات أكثر من حامل اللقب.

ورفض المدرب السويسري للأهلي مارسيل كولر منح لاعبيه بعض الراحة بعد إلغاء مباراة الزمالك، وأقام مباراة تجريبية بين لاعبي الفريق في نفس وقت المباراة الملغاة.

من جانبه، يدخل فاركو المباراة في المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن بلدية المحلة الذي يحتل أول مراكز الهبوط الى القسم الثاني.

وانتهت مباراة الدور الأول بفوز صعب للأهلي 2-1 بالإسكندرية.

ويحل بيراميدز ضيفاً على سموحة في الإسكندرية، وعينه ومدربه الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش على تعزيز رقمه القياسي بالفوز الـ13 على التوالي في الدوري في سعيه الى حصد لقبه الأول في تاريخه.

في المقابل، يسعى سموحة إلى الثأر من هزيمة الدور الأول بثلاثية نظيفة، وتعزيز موقعه في جدول المسابقة بدخول مربع القمة، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 39 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف انبي الرابع.