روديجر.. «المصير الغامض»!



برلين (د ب أ)



لم يتضح بعد ما إذا كان المدافع الألماني أنطونيو روديجر يشارك مع منتخب بلاده «الماكينات» أمام الدنمارك في دور الستة عشر لكأس أمم أوروبا «يورو 2024».

ويتحدد الأمر مباشرة قبل المباراة التي تقام السبت، وأوضح اتحاد الكرة الألماني أن روديجر مازال يخوض تمرينات استشفاء، بعد تعرضه لإصابة في الفخذ الأيمن خلال المواجهة أمام سويسرا، في ختام دور المجموعات من البطولة القارية.

وتلقى روديجر علاجاً مكثفاً من قبل الجهاز الطبي لمنتخب ألمانيا، لكنه لم يتمكن من المشاركة في التدريبات الجماعية اليوم الخميس، لكن بحسب بيان اتحاد الكرة الألماني، فإن مدافع ريال مدريد الإسباني، انتقل إلى المرحلة التالية من برنامجه العلاجي.

وإذا لم يتمكن روديجر من اللحاق بالمباراة، يضطر المدرب يوليان ناجلسمان لإعادة تشكيل خط دفاعه، نظراً لإيقاف المدافع الأخر جوناثان تاه، بعد حصوله على إنذارين في دور المجموعات.

وقد يشرك ناجلسمان المدافع بنيكو شلوتربيك وفلاديمار انطون صاحب الـ15 مباراة دولية، رغم أنهما لم يسبق لهما اللعب جنباً إلى جنب.

وأعرب شلوتربيك خلال مؤتمر صحفي، عن أمله في تعافي روديجر ولحاقه بالمباراة.