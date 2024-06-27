الخميس 27 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أوباميكانو: لوكاكو ليس «النجم الأوحد» في بلجيكا

أوباميكانو: لوكاكو ليس «النجم الأوحد» في بلجيكا
27 يونيو 2024 18:35

 
برلين (د ب أ)

أخبار ذات صلة
القادسية يعلن تعاقده مع ناتشو
10 ملايين دولار مكافأة لمنتخب جورجيا
بطولة أمم أوروبا «يورو 2024»
تابع التغطية كاملة


يشعر المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو، بأنه مستعد لمواجهة المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، خلال مواجهة الفريقين يوم الاثنين المقبل في دور الستة عشر لكأس أمم أوروبا «يورو 2024» بألمانيا.
وقال أوباميكانو «إنه يحرز الكثير من الأهداف، وهو استثنائي، وقوي للغاية من الناحية البدنية، الكل يعرف لوكاكو، ندرك قدراته داخل الملعب».
وبحسب أوباميكانو سيكون من الخطأ التركيز فقط على لوكاكو، وتجاهل باقي لاعبي منتخب بلجيكا.
وأوضح «نواجه فريقاً، ولن نركز فقط على لوكاكو، ندرك أنه خطير للغاية، لكن الأمر لا يتعلق به وحده».
وسجل لوكاكو ثلاثة أهداف في دور المجموعات، لكن ألغيت جميعها بداعي التسلل.
وقال أوباميكانو بشأن شريكه في خط الدفاع ويليام ساليبا «نتحدث إلى بعضنا بعضاً كثيراً، وإنه يتحلى بثقة كبيرة بالنفس، وقدم موسماً رائعاً مع أرسنال، أتمنى أن نواصل اللعب بنفس المنوال».

كأس أمم أوروبا
يورو 2024
ألمانيا
فرنسا
بلجيكا
آخر الأخبار
مباريات التنس بـ «أجهزة استشعار»!
الرياضة
مباريات التنس بـ «أجهزة استشعار»!
اليوم 19:21
السفينة تحمل مئات المهاجرين قبل غرقها قبالة اليونان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
استجواب أفراد من خفر السواحل اليوناني في حادث غرق مهاجرين
اليوم 19:15
العين يواجه الرجاء ودياً 10 أغسطس
الرياضة
العين يواجه الرجاء ودياً 10 أغسطس
اليوم 19:14
محطة الفضاء الدولية
الترفيه
تحطم قمر صناعي قرب محطة الفضاء الدولية
اليوم 19:03
القادسية يعلن تعاقده مع ناتشو
الرياضة
القادسية يعلن تعاقده مع ناتشو
اليوم 18:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©