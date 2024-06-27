أوباميكانو: لوكاكو ليس «النجم الأوحد» في بلجيكا



برلين (د ب أ)



يشعر المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو، بأنه مستعد لمواجهة المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، خلال مواجهة الفريقين يوم الاثنين المقبل في دور الستة عشر لكأس أمم أوروبا «يورو 2024» بألمانيا.

وقال أوباميكانو «إنه يحرز الكثير من الأهداف، وهو استثنائي، وقوي للغاية من الناحية البدنية، الكل يعرف لوكاكو، ندرك قدراته داخل الملعب».

وبحسب أوباميكانو سيكون من الخطأ التركيز فقط على لوكاكو، وتجاهل باقي لاعبي منتخب بلجيكا.

وأوضح «نواجه فريقاً، ولن نركز فقط على لوكاكو، ندرك أنه خطير للغاية، لكن الأمر لا يتعلق به وحده».

وسجل لوكاكو ثلاثة أهداف في دور المجموعات، لكن ألغيت جميعها بداعي التسلل.

وقال أوباميكانو بشأن شريكه في خط الدفاع ويليام ساليبا «نتحدث إلى بعضنا بعضاً كثيراً، وإنه يتحلى بثقة كبيرة بالنفس، وقدم موسماً رائعاً مع أرسنال، أتمنى أن نواصل اللعب بنفس المنوال».