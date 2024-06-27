«الفيفا» يطلق كأس العالم لـ «فوتبول مانيجر»



لندن (رويترز)



أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، تنظيم أول كأس عالم للعبة الفيديو الشهيرة «فوتبول مانيجر» هذا العام.

ويتعاون «الفيفا» مع «سبورتس أنتراكتيف» الشركة التي طورت اللعبة التي باعت ملايين من النسخ واستخدمتها أندية كرة القدم لاكتشاف لاعبين ومن التعرف على منافسين بفضل قاعدة بياناتها الشاملة.

ويتنافس اللاعبون في البطولة التي تقام بين 29 أغسطس والأول من سبتمبر المقبلين على جوائز مالية قيمتها 100000 دولار.

وقال الفيفا إن عدداً من الاتحادات الأعضاء سيتلقى دعوة للمشاركة في النسخة الافتتاحية.

ومن المتوقع أن يتلقى اتحادات من القارات الست دعوات، بينما يمكن للاعبين التسجيل عبر موقع الفيفا.