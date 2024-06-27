الخميس 27 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

10 ملايين دولار مكافأة لمنتخب جورجيا

10 ملايين دولار مكافأة لمنتخب جورجيا
27 يونيو 2024 18:44

تبليسي (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
القادسية يعلن تعاقده مع ناتشو
أوباميكانو: لوكاكو ليس «النجم الأوحد» في بلجيكا
بطولة أمم أوروبا «يورو 2024»
تابع التغطية كاملة


قرر رجل الأعمال الجورجي الملياردير بيدزينا إيفانيشفيلي، مكافأة المنتخب الوطني لكرة القدم على تأهله التاريخي لثمن نهائي كأس أوروبا المقامة في ألمانيا بعشرة ملايين دولار، وذلك وفق ما أعلن حزبه الحاكم.
وحققت جورجيا المفاجأة بفوزها على البرتغال 2-0 في الجولة الأخيرة لمنافسات المجموعة السادسة، ما سمح لها بحجز بطاقتها إلى ثمن النهائي في أول مشاركة لها في بطولة كبرى.
وتأهل المنتخب الذي يشرف عليه المدافع الدولي الفرنسي السابق ويلي سانيول، بين أفضل أربعة منتخبات حلت ثالثة في المجموعات الست خلف البرتغال وتركيا توالياً، ليتواجه في ثمن النهائي الأحد مع إسبانيا.
وقال الحزب الحاكم في بيان إن «الرئيس الفخري لحزب الحلم الجورجي الحاكم بيدزينا إيفانيشفيلي سيمنح منتخب كرة القدم الجورجي 30 مليون لاري (10.7 مليون دولار) لتأهله إلى دور الـ16 لكأس أوروبا 2024».
وأضاف «سيُمنح (المنتخب) أيضاً 30 مليون لاري في حالة الفوز على إسبانيا».

كأس أمم أوروبا
يورو 2024
ألمانيا
جورجيا
البرتغال
آخر الأخبار
محتجون يواجهون الشرطة في كينيا
الأخبار العالمية
تواصل الاحتجاج في كينيا رغم سحب قانون الضرائب
اليوم 19:47
مباريات التنس بـ «أجهزة استشعار»!
الرياضة
مباريات التنس بـ «أجهزة استشعار»!
اليوم 19:21
السفينة تحمل مئات المهاجرين قبل غرقها قبالة اليونان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
استجواب أفراد من خفر السواحل اليوناني في حادث غرق مهاجرين
اليوم 19:15
العين يواجه الرجاء ودياً 10 أغسطس
الرياضة
العين يواجه الرجاء ودياً 10 أغسطس
اليوم 19:14
محطة الفضاء الدولية
الترفيه
تحطم قمر صناعي قرب محطة الفضاء الدولية
اليوم 19:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©