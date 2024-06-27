القادسية يعلن تعاقده مع ناتشو

الرياض (د ب أ)



أعلن نادي القادسية السعودي عن تعاقده مع المدافع الإسباني ناتشو فيرنانديز، لاعب ريال مدريد والمنتخب الإسباني، بعقد لمدة عامين.

وقال بدر الرزيراء، رئيس نادي القادسية، في تصريحات نشرها الحساب الرسمي للنادي عبر موقع «إكس»: «يشكل ناتشو مع بقية زملائه اللاعبين فريقاً قوياً منافساً يواكب المرحلة المقبلة، بحكم أنه قائد لفريق ريال مدريد أحد أكبر الأندية عالمياً، ويتمتع اللاعب بإمكانات كبيرة ستسهم بتحقيق توازن في منظومة الفريق».

بدوره، قال ناتشو: «الدوري السعودي قوي وتختلف فيه كل التوقعات، أنا سعيد بهذه الخطوة التي تعد واحدة من أهم مراحل مسيرتي الكروية، وأعد الجماهير القدساوية بتحقيق العديد من الإنجازات».

يذكر أن المدافع الإسباني لم يعرف أي نادٍ في مسيرته بخلاف ريال مدريد، الذي تدرج بصفوفه حتى تم تصعيده للفريق الأول في موسم 2012- 2013 ومنذ ذلك الحين، لعب 364 مباراة وفاز بـ26 لقباً، حيث تُوج بلقب دوري أبطال أوروبا ست مرات، وكأس العالم للأندية خمس مرات، وكأس السوبر الأوروبي أربع مرات، والدوري الإسباني أربع مرات، وكأس ملك إسبانيا مرتين، وكأس السوبر الإسباني خمس مرات، إلى جانب ذلك، توج مع المنتخب الإسباني بطلاً لأوروبا تحت 21 سنة وبطلاً لدوري الأمم الأوروبية، وأنهى مسيرته في ريال مدريد بصفته القائد الذي رفع الكأس الأوروبية الـ15 في ويمبلي، وبصفته أحد اللاعبين الخمسة الذين فازوا بستة كؤوس أوروبية في تاريخ كرة القدم وبأكبر عدد من الألقاب في تاريخ نادي ريال مدريد.

ويشارك اللاعب حالياً مع المنتخب الإسباني في بطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا قبل انضمامه إلى القادسية.

ويأتي ضم المدافع الإسباني في خامس صفقات الصيف، بعدما ضم القادسية المهاجم والجناح المكسيكي الدولي جوليان كينونيس، والأوروجواياني ناهيتان نانديز، وحارس المرمى البلجيكي الدولي كوين كاستيلس وحسين القحطاني، وذلك استعداداً للمنافسات الجديدة خاصة بعد عودة القادسية إلى دوري الكبار في الموسم الكروي الجديد.