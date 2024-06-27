مباريات التنس بـ «أجهزة استشعار»!



باريس (أ ف ب)



سمحت رابطة محترفي التنس للاعبين بحمل أجهزة استشعار للبيانات البدنية في المباريات من أجل «تحليل الأداء ومنع الإصابات» اعتباراً من 15 يوليو، وذلك وفق ما أعلنت.

وأوضحت الرابطة في بيان أن أجهزة الاستشعار ستزود اللاعبين بمعلومات عن القياسات البدنية مثل معدل ضربات القلب وغيرها، ما يحسن تحليلهم للمباريات والتمارين.

ووافقت الرابطة على جهازي استشعار «ستاتسبورتس» وكاتابولت، على أن تُجمَع البيانات على منصة «أيه تي بي تنس آي كيو» التي أطلقتها عام 2023، من أجل تزويد اللاعبين بسلسلة كاملة من الإحصائيات المرتبطة بمبارياتهم.

وأكدت الرابطة أن البيانات التي تجمعها أجهزة الاستشعار «ستظل سرية».

وسيبدأ العمل بأجهزة الاستشعار في اليوم الذي يلي نهائي بطولة ويمبلدون المقررة بين 1 و14 يوليو، وذلك في دورات هامبورج ونيوبورت وجشتاد وباشتاد.