الخميس 27 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بايرن يستعيد ستانيشيتش من ليفركوزن

بايرن يستعيد ستانيشيتش من ليفركوزن
27 يونيو 2024 20:06

ميونيخ (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
شرطة شتوتجارت ترد على انتقادات مدرب بلجيكا
القادسية يعلن تعاقده مع ناتشو
بطولة أمم أوروبا «يورو 2024»
تابع التغطية كاملة


استعاد بايرن ميونيخ خدمات المدافع الدولي الكرواتي يوسيب ستانيشيتش، ووقع معه عقداً جديداً يمتد إلى 2027، وذلك بعدما لعب الموسم المنصرم مع باير ليفركوزن على سبيل الإعارة من النادي البافاري، وتُوج معه بثنائية الدوري والكأس الألمانيين لكرة القدم.
وكان ليفركوزن يمني النفس بالإبقاء على خدمات الكرواتي البالغ 24 عاماً، بعدما لعب دوراً مؤثراً في قيادته إلى لقب الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخ النادي، إضافة إلى إحرازه الكأس، ووصوله إلى نهائي مسابقة «يوروبا ليج»، وذلك بخوضه 38 مباراة في كافة المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف، بينها واحد في مرمى النادي البافاري بالذات «3-0 في الدوري».
وقال المدافع المولود في ميونيخ «من الجميل العودة إلى الديار، كنت من مشجعي هذا النادي منذ نعومة أظافري، اكتسبت المزيد من الثقة «الموسم الماضي مع ليفركوزن»، وأعتقد أني سأعود لاعباً أفضل»، مما كان عليه في المواسم الاحترافية التي قضاها مع البايرن بين 2020 و2021، حيث اكتفى بخوض 28 مباراة في الدوري، و41 في كافة المسابقات خلال ثلاثة مواسم.
وتابع «أهدافي واضحة: تقديم كل شيء لبايرن، والفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب».
وبعدما دافع عن ألوان ألمانيا على مستوى منتخبات تحت 19 عاماً، نقل ستانيشيتش ولاءه وارتدى قميص كرواتيا، وتواجد معها في كأس أوروبا المقامة حالياً في ألمانيا، وشارك في اثنين من المباريات الثلاث التي خاضها لوكا مودريتش ورفاقه في دور المجموعات، حيث انتهى مشوارهم، بعدما حلوا خلف إسبانيا وإيطاليا في المجموعة الثانية.

كأس أمم أوروبا
يورو 2024
ألمانيا
بايرن ميونيخ
باير ليفركوزن
آخر الأخبار
وفاة لاعب الكاميرون في «حادث مروري»
الرياضة
وفاة لاعب الكاميرون في «حادث مروري»
اليوم 21:40
سوناك وزعيم المعارضة البريطانية في مناظرة تلفزيونية
الأخبار العالمية
بريطانيا.. سوناك وزعيم المعارضة يتواجهان في مناظرة
اليوم 21:29
شرطة شتوتجارت ترد على انتقادات مدرب بلجيكا
الرياضة
شرطة شتوتجارت ترد على انتقادات مدرب بلجيكا
اليوم 21:27
البنك المركزي اليمني (أرشيفية)
الأخبار العالمية
ممارسات «الحوثي» تدمر القطاع المصرفي والمالي في اليمن
اليوم 20:57
رئيس الدولة ونائباه يعزون خادم الحرمين في وفاة والدة الأمير منصور بن سعود
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يعزون خادم الحرمين في وفاة والدة الأمير منصور بن سعود
اليوم 20:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©