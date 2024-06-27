بايرن يستعيد ستانيشيتش من ليفركوزن

ميونيخ (أ ف ب)



استعاد بايرن ميونيخ خدمات المدافع الدولي الكرواتي يوسيب ستانيشيتش، ووقع معه عقداً جديداً يمتد إلى 2027، وذلك بعدما لعب الموسم المنصرم مع باير ليفركوزن على سبيل الإعارة من النادي البافاري، وتُوج معه بثنائية الدوري والكأس الألمانيين لكرة القدم.

وكان ليفركوزن يمني النفس بالإبقاء على خدمات الكرواتي البالغ 24 عاماً، بعدما لعب دوراً مؤثراً في قيادته إلى لقب الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخ النادي، إضافة إلى إحرازه الكأس، ووصوله إلى نهائي مسابقة «يوروبا ليج»، وذلك بخوضه 38 مباراة في كافة المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف، بينها واحد في مرمى النادي البافاري بالذات «3-0 في الدوري».

وقال المدافع المولود في ميونيخ «من الجميل العودة إلى الديار، كنت من مشجعي هذا النادي منذ نعومة أظافري، اكتسبت المزيد من الثقة «الموسم الماضي مع ليفركوزن»، وأعتقد أني سأعود لاعباً أفضل»، مما كان عليه في المواسم الاحترافية التي قضاها مع البايرن بين 2020 و2021، حيث اكتفى بخوض 28 مباراة في الدوري، و41 في كافة المسابقات خلال ثلاثة مواسم.

وتابع «أهدافي واضحة: تقديم كل شيء لبايرن، والفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب».

وبعدما دافع عن ألوان ألمانيا على مستوى منتخبات تحت 19 عاماً، نقل ستانيشيتش ولاءه وارتدى قميص كرواتيا، وتواجد معها في كأس أوروبا المقامة حالياً في ألمانيا، وشارك في اثنين من المباريات الثلاث التي خاضها لوكا مودريتش ورفاقه في دور المجموعات، حيث انتهى مشوارهم، بعدما حلوا خلف إسبانيا وإيطاليا في المجموعة الثانية.