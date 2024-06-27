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الرياضة

شرطة شتوتجارت ترد على انتقادات مدرب بلجيكا

شرطة شتوتجارت ترد على انتقادات مدرب بلجيكا
27 يونيو 2024 21:27

 
شتوتجارت (د ب أ)

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ردت شرطة مدينة شتوتجارت الألمانية على الانتقادات التي وجهها إليها دومينيك تيديسكو، المدير الفني للمنتخب البلجيكي لكرة القدم، وذكرت أن البلجيكيين هم المسؤولون عن وصولهم المتأخر لمباراتهم في بطولة أمم أوروبا «يورو 2024» أمام المنتخب الأوكراني.
وقال فرانك بيلز، المتحدث الرسمي باسم الشرطة لصحيفتي «شتوتجارت ناخريشتين» و«شتوتجارت تسايتونج»: «قامت الشرطة بإبلاغ المنتخب البلجيكي والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) مسبقا أن 40 دقيقة ليست كافية للوصول من مقر إقامة الفريق إلى الملعب. وأشارت الشرطة إلى أن المسافة تستغرق 60 دقيقة. ولكن تم رفض ذلك من جانب الاتحاد البلجيكي لكرة القدم.
واشتكى تيديسكو، بعد المباراة، من ظروف الرحلة الصعبة.
وقال تيديسكو بعد تأهل فريقه لدور الـ16:«استغرقنا ساعة للحضور من مقر الفندق برفقة الشرطة، الطريق كان خالياً تماماً، ولكنهم أبطؤوا السرعة إلى 20 - 25 كيلومتراً في الساعة. كل إشارات المرور كانت حمراء، أتيحت لدي دقيقتان فقط لإجراء محادثة تحضيرية كان علينا أن نقلل من وقت الإحماء، هذا لا يصدق».
وقال بيلز من وجهة نظر الشرطة:«لم يحدث أي شيء غير معتاد خلال مرافقتنا لحافلة الفريق البلجيكي»، مشيراً إلى أن الحافلة غادرت الفندق متأخرة ثلاث دقائق.
وأوضح أن سرعة الحافلة يجب أن تقل بشكل مؤقت، لاحترام فارق التوقيت المطلوب بين وصول الفريقين المشاركين في المباراة.
وأكد أن البلجيكيين مهدوا للوصل متأخراً بأنفسهم من خلال الإصرار على أن زمن الرحلة يستغرق 40 دقيقة فقط.

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