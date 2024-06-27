وفاة لاعب الكاميرون في «حادث مروري»



ياوندي (أ ف ب)



لقي الدولي الكاميروني السابق لاندري نجيمو مصرعه عن 38 عاماً، وذلك في حادث مروري، وفق ما أعلن الاتحاد المحلي لكرة القدم في حسابه على موقع فيسبوك.

وجاء في المنشور «علِم الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، بخبر وفاة اللاعب السابق لـ «الأسود غير المروضة» (لقب منتخب الكاميرون)، لاندري نجيمو، نتيجة حادث مروري».

ودافع لاعب الوسط المولود في ياوندي عن ألوان المنتخب الكاميروني في 42 مباراة، وسجل ثلاثة أهداف بين عامي 2006 و2014، وكان ضمن التشكيلة التي وصلت إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية عام 2008.

قضى معظم مسيرته الكروية في فرنسا، حيث بدأ مشواره في أكاديمية نانسي، حين كان في السادسة عشرة من عمره، وشق طريقه إلى الفريق الأول الذي أحرز معه كأس الرابطة عام 2006.

انتقل بعدها إلى بوردو الذي دافع عن ألوانه من 2011 حتى 2014، قبل الانضمام في بداية عام 2015 إلى سانت إتيان بعقد لستة أشهر فقط.

وبعد مروره بتركيا والنرويج، اعتزل اللعب عام 2019 وعاد إلى نانسي مدرباً لفريق تحت 16 عاماً.

ونعت الأندية الفرنسية الثلاثة لاعبها السابق، حيث أعرب نانسي عن حزن عميق في حسابه على موقع «أكس»، فيما «نبكي على واحد منا»، بحسب ما كتب سانت إتيان، أما بوردو فتوجه بـ «تعازينا الخالصة لعائلته وأحبائه».