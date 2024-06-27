تصفيات «المونديال».. «الأبيض» يبدأ «المرحلة الثالثة» أمام «العنابي» في الدوحة

معتز الشامي (أبوظبي)

أوقعت قرعة الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى مع إيران وقطر أصحاب المستويين الأول والثاني، بالإضافة إلى أوزبكستان وقيرغيزستان وكوريا الشمالية.

وتم تقسيم المنتخبات الـ18 المتأهلة إلى المرحلة الثالثة، على 3 مجموعات، وتضم كل منها 6 منتخبات، تلعب فيما بينها بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى «المونديال» مباشرة، بالحصول على 6 بطاقات مؤهلة إلى كأس العالم، في حين ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع، وعددها 6 منتخبات تقسم على مجموعتين، لخوض المرحلة الرابعة «الملحق الآسيوي»، وبحيث يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى كأس العالم، بينما ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركز الثاني في المرحلة الرابعة، لخوض مواجهة ذهاباً وإياباً، لتحديد الفريق المتأهل إلى «الملحق العالمي».

وتشهد المجموعة الثانية وجود 5 منتخبات من غرب آسيا إلى جانب كوريا الجنوبية، وهي العراق والأردن وعُمان وفلسطين والكويت، وبالتالي ضمان تأهل منتخب عربي إلى النهائيات، لأن الأول والثاني كل مجموعة يتأهل إلى كأس العالم، بينما جاءت المجموعة الثالثة قوية للغاية، ويمكن وصفها بـ «النارية»، بعدما ضمت اليابان وأستراليا والسعودية والبحرين والصين وإندونيسيا.

وجرت مراسم القرعة في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بحضور مدربي ومشرفي المنتخبات الـ 18 التي تدخل التصفيات المرتقبة، والتي تنطلق من سبتمبر المقبل إلى يونيو 2025.

ويبدأ منتخبنا الوطني مشواره في التصفيات بالمباريات الأصعب، حيث يلتقي شقيقه القطري في الدوحة 5 سبتمبر المقبل، ثم يستضيف إيران 10 من الشهر نفسه، وفي أكتوبر يلتقي منتخبنا بملعبه كوريا الشمالية، وأوزبكستان في طشقند، وفي نوفمبر يلعب «الأبيض» على ملعبه أمام قيرغيزستان وقطر، وفي مارس تكون أصعب مرحلة، بخوض مباراتين خارج الديار، الأولى أمام إيران في طهران، ثم كوريا الشمالية على أرضها، ويختتم منتخبنا مشوار المرحلة الثالثة في يونيو 2025 بلقاء أوزبكستان في الإمارات، وقيرغيزستان بملعبها. وتملك قارة آسيا 8 مقاعد مباشرة في نهائيات كأس العالم 2026 التي تقام في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، مع وجود فرصة للحصول على مقعد تاسع عبر «الملحق العالمي».