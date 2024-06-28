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الرياضة

الإصابة تنهي مسيرة لوميتر

الإصابة تنهي مسيرة لوميتر
28 يونيو 2024 08:04

باريس (أ ف ب)

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قرر العداء الفرنسي كريستوف لوميتر، الفائز بأربعة ألقاب أوروبية وببرونزيتين أولمبيتين، إنهاء مسيرته عن 34 عاماً بسبب الإصابة وفق ما أعلن.
وكشف لوميتر الذي غاب عن البطولات الدولية منذ 2018، أن تعرضه لإصابة أخرى قضى على أي آمال متبقية له بالمشاركة في أولمبياد باريس هذا الصيف، ما دفعه إلى اتخاذ هذا القرار.
وقال إن «الأسباب بسيطة جداً، قمت بكل شيء ممكن هذا العام للمشاركة في ألعاب باريس، لكني لم أنجح للأسف، ظهرت إصابة أخرى في ربلة الساق، وأفسدت كل فرصي في التأهل».
في عام 2010 عندما كان في العشرين من عمره، خطف الأضواء في بطولة أوروبا التي أقيمت حينها في برشلونة، بعدما فاز بسباقي 100 و200 متر، وساعد فرنسا في إحراز بسباق التتابع 4 في 100 متر.
وبعد ستة أعوام في أولمبياد ريو 2016، حصل على الميدالية البرونزية في سباق 200 متر خلف الجامايكي الأسطوري أوساين بولت، والكندي أندريه دو جراس، بعدما أحرز قبلها في أولمبياد لندن 2012 برونزية التتابع 4 في 100 متر.
على صعيد بطولة العالم، فاز لوميتر ببرونزية سباق 200 متر، وفضية التتابع 4 في 100 متر عام 2011، فيما أحرز ما مجموعه 8 ميداليات في بطولة أوروبا، بينها أربع ذهبيات إضافة إلى فضيتين وبرونزيتين.

 

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أولمبياد باريس 2024
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