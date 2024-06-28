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الرياضة

ألوان أوروجواي حديث «كوبا أميركا»!

ألوان أوروجواي حديث «كوبا أميركا»!
28 يونيو 2024 08:21

واشنطن (د ب أ)

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شهدت مباراة أوروجواي وبوليفيا في كأس أميركا الجنوبية لكرة القدم «كوبا أميركا 2024»، واقعة تاريخية لم تحدث من قبل، لرفاق النجم المخضرم لويس سواريز.
وحقق منتخب أوروجواي انتصاراً كاسحاً 5- صفر على بوليفيا، في الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.
وظهر منتخب أوروجواي للمرة الأولى في اللقاء، الذي جرى بملعب «ميتلايف» بلباس جديد، يتكون من قميص أبيض وسروال سماوي وجوارب بيضاء، وهو مزيج غير مسبوق.
وكان الطقم هو المرة الأولى التي ترتدي فيها أوروجواي مزيجاً من اللونين الأبيض والسماوي عبر تاريخها الكروي الممتد إلى 122 عاماً، وفقا لما أشار إليه الموقع الإلكتروني الرسمي لصحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية نقلاً عن الاتحاد الأوروجواياني لكرة القدم.
ونقلت الصحيفة الأمريكية عن متحدث باسم الفريق قوله، إنه لا يوجد سبب محدد لذلك، مشيراً إلى أن اتحاد كرة القدم في أوروجواي وقع مؤخراً عقداً جديداً مع شركة «نايكي» الأميركية للأدوات والمستلزمات الرياضية، قبل أسابيع قليلة على انطلاق كوبا أميركا، أضاف المتحدث أن شراكة الفريق طويلة الأمد مع شركة بوما انتهت عام 2023، قبل أن يوقع الاتحاد الأوروجوياني عقد رعاية مع نايكي في أبريل الماضي، حيث أطلقت أطقم الفريق قبل أيام قليلة من بدء كوبا أميركا.
وتصدر منتخب أوروجواي، الذي استهل مشواره في البطولة بالفوز 3 -1 على بنما في الجولة الافتتاحية، ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، بفارق 3 نقاط أمام الولايات المتحدة وبنما، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، فيما قبع بوليفيا في قاع الترتيب بلا نقاط.
وأصبح فريق المدرب الأرجنتيني مارسيلو بييلسا على مشارف الصعود لدور الثمانية في البطولة، التي يتقاسم فيها فريقه الرقم القياسي، كأكثر المنتخبات تتويجا بالمسابقة بالاشتراك مع منتخب الأرجنتين برصيد 15 لقباً لكل منهما. 

أميركا
كوبا أميركا
أوروجواي
لويس سواريز
بوليفيا
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