إصابة ميسي في «الساق»

واشنطن (د ب أ)



تحوم الشكوك بشأن مشاركة الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي مع منتخب بلاده في لقائه ضد بيرو في كأس أميركا الجنوبية لكرة القدم «كوبا أميركا 2024»، وفقاً لتقارير إخبارية. ويلتقي الأرجنتين مع نظيره البيروفي مساء السبت، في الجولة الثالثة «الأخيرة» بالمجموعة الأولى، من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، المقامة حالياً في الولايات المتحدة.

وذكر الموقع الإلكتروني الرسمي لصحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، أن ميسي غاب عن التدريب المسائي لمنتخب الأرجنتين في ميامي قبل لقاء بيرو.

وتأهل منتخب الأرجنتين «حامل اللقب» لدور الثمانية في البطولة التي تُوج بها 15 مرة، في ظل تصدره ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، محققاً العلامة الكاملة حتى الآن، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب كندا.

ويحتاج فريق المدرب ليونيل سكالوني للحصول على نقطة التعادل أمام بيرو، صاحب المركز الرابع برصيد نقطة واحدة، من أجل ضمان صدارة المجموعة، وملاقاة صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية، التي تضم فنزويلا والمكسيك والإكوادور وجامايكا. وتشير تقارير متعددة من الأرجنتين إلى أن ميسي لن يلعب ضد بيرو من أجل الحصول على راحة قبل لقاء الفريق في دور الثمانية يوم الرابع من يوليو المقبل.

وبقي ميسي في فندق الفريق بينما تدرب زملاؤه في جامعة فلوريدا الدولية، فيما نقلت الصحيفة الأميركية عن تقارير إخبارية أن نجم فريق إنتر ميامي الأميركي «37 عاماً» خضع للعلاج مع أخصائي العلاج الطبيعي، بعد معاناته من إصابة عضلية في ساقه اليمنى. وقال ميسي للصحفيين بعد فوز الأرجنتين 1- صفر على تشيلي في الجولة الثانية للمجموعة الأولى، إنه شعر «بعدم راحة» في ساقه اليمنى منذ الدقائق الأولى من اللقاء، لكنه استطاع إكمال المباراة حتى النهاية.