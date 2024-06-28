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الرياضة

نونيز.. «الزيارة السادسة»

نونيز.. «الزيارة السادسة»
28 يونيو 2024 08:58

واشنطن (د ب أ)

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واصل النجم الأوروجواياني داروين نونيز ممارسة هوايته في هز الشباك للمباراة الرسمية السادسة على التوالي مع منتخب بلاده.
وقاد نونيز منتخب أوروجواي لتحقيق انتصار كاسح 5-صفر على نظيره البوليفي، في الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات لبطولة كأس أميركا الجنوبية لكرة القدم «كوبا أميركا 2024» المقامة حالياً في الولايات المتحدة.
وشهدت المباراة تسجيل نونيز الهدف الثاني لأوروجواي في الدقيقة 20، ليحرز هدفه السابع في 6 مباريات رسمية مع فريق المدرب الأرجنتيني مارسيلو بييلسا.
وبدأت سلسلة أهداف نونيز، حينما سجل هدفاً خلال تعادل أوروجواي 2-2 مع مضيفتها كولومبيا في تصفيات قارة اتحاد أميركا الجنوبية «كونميبول»، المؤهلة لكأس العالم 2026، قبل أن يحرز هدفاً آخر خلال الفوز 2-صفر على البرازيل بتصفيات المونديال أيضاً.
وواصل نجم ليفربول الإنجليزي تألقه مع منتخب بلاده، عقب تسجيله هدفاً في فوز أوروجواي 2- صفر على مضيفتها الأرجنتين بتصفيات كأس العالم، التي شهدت أيضاً تسجيله ثنائية في انتصار الفريق السماوي 3-صفر على ضيفه منتخب بوليفيا في نوفمبر الماضي، بالتصفيات.
واستمر توهج نونيز مع منتخب أوروجواي، عقب إحرازه هدفاً في فوز الفريق 3-1 على بنما في مستهل لقاءاته ببطولة كوبا أميركا 2024، ليتبعها هدفه في شباك بوليفيا.
وشارك نونيز، الذي احتفل بعيده ميلاده الـ25 يوم الاثنين الماضي، في 25 مباراة دولية مع منتخب أوروجواي على الصعيدين الرسمي والودي، أحرز خلالها 13 هدفاً.

أميركا
كوبا أميركا
أوروجواي
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