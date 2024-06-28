بنما تخطف أميركا!

أتلانتا (رويترز)



بفضل هدف متأخر، فازت بنما 2-1 على الولايات المتحدة، في مباراة الفريقين، ضمن المجموعة الثالثة في بطولة كوبا أميركا لكرة القدم في أتلانتا بولاية جورجيا، بينما خاضت صاحبة الأرض معظم المباراة بعشرة لاعبين.

وطرد المدافع الأميركي تيموثي ويه في الدقيقة 18، بسبب تعمده الخشونة، إزاء رودريك ميلر لاعب بنما، بينما منح فلوريان بالوجون أصحاب الأرض هدف التقدم من تسديدة قوية، من حافة منطقة الجزاء بعد ذلك بأربع دقائق.

وتعادلت بنما في الدقيقة 26، عندما أرسل سيزار بلاكمان كرة إلى داخل شباك الحارس مات تيرنر، قبل أن يحرز البديل خوسيه فاخاردو هدف الفوز للضيوف، مستغلاً تمريرة عرضية من زميله أبديل أيارزا في الدقيقة 83.

ولعبت بنما أيضاً بعشرة لاعبين، بعد طرد أدالبرتو كاراسكيلا في الدقيقة 88، بسبب خشونته ضد كريستيان بوليسيك.

وبهذا الفوز يتساوى منتخب بنما في الرصيد مع نظيره الأميركي بثلاث نقاط، بينما تتصدر أوروجواي الترتيب في المجموعة بست نقاط، بعد الفوز على بوليفيا 5-صفر.

ويتفوق المنتخب الأميركي على بنما في فارق الأهداف، ويتعين عليه تحقيق نتيجة مماثلة، لنتيجة بنما على الأقل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، لضمان التأهل لدور الثمانية.

وفي الجولة الأخيرة يلتقي المنتخب الأميركي مع أوروجواي، في حين تلتقي بنما مع بوليفيا الثلاثاء المقبل.

وقال لاعب الوسط الأمريكي تايلر أدامز، بعد المباراة «هذه هي كرة القدم في نهاية المطاف، كنا نعرف ما نواجهه في كوبا أميركا، وكنا نعرف أنها ستكون معركة، كل الاحترام لمنتخب بنما، لقد أنجز المهمة وحقق الفوز».

وقال مدرب بنما توماس كريستيانسن إن لاعبي فريقه التزموا بخطة المباراة بشكل مثالي.

وأضاف المدرب «أنا سعيد بفريقي وخاصة على المستويين الخططي والنفسي، أحاول اتخاذ أفضل القرارات عن طريق التزام الهدوء والتعقل، وبالتأكيد كل من شارك في المباراة أدى دوره المتوقع منه، والآن نجحنا في تحقيق هذا الفوز».