الاتحاد الأميركي «منزعج» من العنصرية

واشنطن (د ب أ)



تعرض تيموثي وياه وأعضاء آخرون في المنتخب الأميركي لكرة القدم لإساءات عنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد هزيمة الفريق 1-2 أمام بنما في كأس أميركا الجنوبية لكرة القدم «كوبا أميركا 2024».

وأصدر الاتحاد الأميركي لكرة القدم بياناً قال فيه إنه «منزعج بشدة من التعليقات العنصرية التي نشرت على الإنترنت».

وتلقى وياه، صاحب البشرة السمراء، بطاقة حمراء في الدقيقة 18، بعد قيامه بتوجيه لكمة لأحد لاعبي بنما في اللقاء، حيث كانت هذه هي أول حالة طرد لأحد لاعبي الولايات المتحدة، منذ طرد جيمي كونراد في مباراة ودية أمام هندوراس عام 2010.

وكاد الأميركيون أن يحافظوا على التعادل 1-1، لكن منتخب بنما سجل هدفاً متأخراً، وضع آمال الولايات المتحدة في التأهل للأدوار الإقصائية، في البطولة التي تستضيفها على ملاعبها، في خطر كبير.

وذكر اتحاد كرة القدم الأميركي أن العديد من لاعبيه تعرضوا لتعليقات عنصرية، حيث جاء في البيان: «لا يوجد مكان على الإطلاق في اللعبة لمثل هذا السلوك البغيض والتمييزي». أضاف الاتحاد الأميركي لكرة القدم «هذه التصرفات ليست غير مقبولة فحسب، بل إنها تتعارض أيضاً مع قيم الاحترام والشمولية التي نتمسك بها كمنظمة».

وأوضح البيان أن اتحاد الكرة الأميركي سيقدم خدمات الصحة العقلية لأي لاعب من أعضاء الفريق يطلب ذلك، كما أبلغ اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول»، عن الإساءات العنصرية.

من جانبه، أصدر «كونميبول» بياناً كشف فيه أنه يأسف «للمواقف التي تتخفى وراء حسابات منصات التواصل الاجتماعي».

وأصدر وياه اعتذاراً علنياً على وسائل التواصل الاجتماعي عن فقدان رباطة الجأش، الأمر الذي كلف فريقه غالياً.

وقال وياه على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي «مهما كان الأمر، سأقاتل دائما من أجل فريقي وبلدي حتى اليوم الذي لم يعد هناك حاجة إلي فيه أو لم أعد قادراً على ذلك».

وأكد «أعتذر بصدق للجميع، حبي لهذا الفريق يتجاوز مجرد كرة القدم، إنني حزين وغاضب للغاية من نفسي، لأنني جعلت إخوتي يعانون مما مروا به.

ورغم الخسارة، بقي منتخب الولايات المتحدة في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف أمام بنما، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما يتصدر منتخب أوروجواي القائمة برصيد 6 نقاط، محققاً العلامة الكاملة حتى الآن، ويقبع منتخب بوليفيا في المركز الأخير بلا نقاط.

ويختتم منتخب الولايات المتحدة مسيرته في المجموعة بمواجهة أوروجواي، في حين تلتقي بنما مع بوليفيا.