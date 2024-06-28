برهالتر: طرد وياه «سخيف»



واشنطن (د ب أ)



أبدى جريج برهالتر، المدير الفني لمنتخب الولايات المتحدة، أسفه لخسارة فريقه أمام بنما في بطولة كأس أميركا الجنوبية لكرة القدم «كوبا أميركا 2024»، مشدداً على تأثر فريقه بطرد نجمه تيموثي وياه.

وخسر منتخب الولايات المتحدة 1-2 أمام نظيره البنمي، في الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات للبطولة، التي تضم أيضاً أوروجواي وبوليفيا.

وتلقى وياه بطاقة حمراء في الدقيقة 18 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب «مرسيدس بينز ستاديوم»، بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد «الفار»، التي أثبتت توجيه اللاعب الأميركي «لكمة» إلى روديريك ميلير، لاعب بنما.

ووصف برهالتر في تصريحاته عقب المباراة التي أبرزتها صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، تصرف وياه بـ «السخيف»، مشيراً إلى أنه تسبب في خسارة الفريق.

أضاف المدرب الأميركي «لا أستطيع أن أعيب على مجهود المجموعة، خاصة بعد النقص العددي الذي عانينا منه، لقد تماسك الرجال وكنا قريبين من الخروج بنقطة واحدة، لكن كما تعلمون، إنه أمر مؤسف، لأنه كان هناك المزيد في هذه المباراة».

شدد برهالتر «وياه ارتكب خطأ سخيفاً، وتسبب في جعلنا الطرف الأضعف في اللقاء، الذي شهد عدداً من الظروف الغريبة بالتأكيد».

ومن المقرر أن يتم إيقاف وياه في مباراة الولايات المتحدة المقبلة أمام أوروجواي فقط، حيث تنص لوائح المسابقة على حرمان أي لاعب يتلقى بطاقة حمراء من اللعب في لقاء وحيد فقط.

ومن حق لجنة الانضباط في اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول» فرض عقوبة أكثر من الإيقاف لمباراة واحدة ضد أي لاعب، حال تأكدها من تعمده إيذاء المنافس. وبالنظر لطبيعة تلك المخالفة، فمن المرجح أن يتم إيقاف وياه - الذي شارك في 40 مباراة دولية وسجل خلالها 6 أهداف مع منتخب الولايات المتحدة، في دور الثمانية أيضاً، حال تأهل فريقه لهذا الدور.

وتحدث برهالتر عن الخيارات المتاحة أمامه لتعويض غياب وياه على الأقل أمام أوروجواي، حيث قال «نمتلك العديد من البدائل».

وتابع «لدينا عدد من اللاعبين الذين يمكنهم اللعب في مركز الجناح، ونكتشف ما إذا كان هاجي رايت أو بريندان آرونسون أو لاعبين آخرين لعبوا هناك من قبل، لذلك نكتشف ذلك».

يذكر أن منتخب الولايات المتحدة تجمد رصيده عند 3 نقاط، عقب فوزه 2- صفر على بوليفيا في الجولة الافتتاحية للمجموعة، لكنه ظل في المركز الثاني، حيث يتقدم بفارق الأهداف على بنما، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في نفس الرصيد.

وبينما تلتقي الولايات المتحدة مع أورجواي في الجولة الأخيرة، فإن المنتخب البنمي سيواجه نظيره البوليفي في ذات الجولة.