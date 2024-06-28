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الرياضة

فوزنياكي تنسحب من هامبورج

فوزنياكي تنسحب من هامبورج
28 يونيو 2024 09:55

 
هامبورج (رويترز)

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اضطرت كارولين فوزنياكي المصنفة الأولى عالمياً سابقاً، للانسحاب من دور الثمانية ببطولة هامبورج المفتوحة للتنس بسبب إصابة في الركبة، بينما ودعت باولا بادوسا منافسات البطولة.
وكانت فوزنياكي، التي تشارك ببطاقة دعوة، تواجه المصنفة الثالثة في البطولة، الأميركية إيما نافارو وحسمت المجموعة الأولى التي سقطت فيها، وبدا أنها تعرضت لإصابة في الركبة.
وكانت اللاعبة البالغ عمرها 33 عاماً متأخرة 4-6 و6-1 و1-صفر، عندما قررت الانسحاب ونصب عينيها بطولة ويمبلدون التي تنطلق يوم الاثنين المقبل.
وحصلت اللاعبة الدنماركية، الفائزة ببطولة أستراليا المفتوحة 2018، على بطاقة دعوة للمشاركة في ثالث البطولات الأربع الكبرى.
وعانت الإسبانية بادوسا، المصنفة الثانية عالمياً سابقاً، والتي تشارك ببطاقة دعوة هي الأخرى، على الإرسال لتخسر 6-3 و7-6 أمام الروسية ديانا شنايدر، التي تواجه نافارو في الدور قبل النهائي.
كما حجزت الكرواتية دونا فيكيتش مقعدها في الدور قبل النهائي بانسحاب التشيكية كاترينا سينياكوفا حاملة اللقب قبل المواجهة بسبب إصابة في الفخذ.
وفي مباراة قبل النهائي الأخرى، تلعب فيكيتش أمام البلغارية فيكتوريا توموفا التي أنقذت خمس نقاط لخسارة المباراة في الشوط الفاصل للمجموعة الثالثة، قبل أن تتغلب 2-6 و6-1 و7-6 على الروسية آنا بلينكوفا. 

 

التنس
هامبورج
فوزنياكي
ويمبلدون
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