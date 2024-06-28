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الرياضة

فودين يحتفل بـ «المولود الثالث»

فودين يحتفل بـ «المولود الثالث»
28 يونيو 2024 09:58

 
لندن (د ب أ)

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عاد فيل فودين، لاعب المنتخب الإنجليزي لكرة القدم إلى ألمانيا، بعدما سافر إلى بلاده لحضور ولادة طفله الثالث.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): «أن فودين (24 عاماً) غادر المعسكر الإنجليزي، بسبب ما وصفه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بأنها مسألة عائلية ملحة». وشارك فودين، الذي لعب 37 مباراة دولية، بشكل أساسي في المباريات الثلاث التي خاضها المنتخب الإنجليزي بدور المجموعات ببطولة أمم أوروبا «يورو 2024»، المقامة حاليا بألمانيا، بما في ذلك المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي أمام منتخب سلوفينيا.
ويلتقي المنتخب الإنجليزي مع نظيره السلوفاكي في دور الـ16 يوم الأحد المقبل في جيلسنكيرشن، ومن المقرر أن يشارك فودين في تدريبات الفريق الجمعة.
وأنهى المنتخب الإنجليزي، بقيادة مدربه جاريث ساوثجيت، المجموعة الثالثة في الصدارة، برصيد خمس نقاط من ثلاث مباريات.
وفي أبريل الماضي، أعلن قودين وريبيكا كوك على «إنستجرام» إنهما ينتظران طفلهما الثالث، ولدى الثنائي أيضاً طفل يدعى روني ويبلغ خمسة أعوام، وطفلة تدعى ترو وتبلغ عامين. 

 

كأس أمم أوروبا
يورو 2024
إنجلترا
فيل فودين
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