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الرياضة

سلوفينيا تتصدر قائمة «الأسرع» في «اليورو»!

سلوفينيا تتصدر قائمة «الأسرع» في «اليورو»!
28 يونيو 2024 10:25

 
سلطان آل علي (دبي)


أعلن الاتحاد الأوروبي «اليويفا» قائمة أسرع اللاعبين مع نهاية دور المجموعات في بطولة «يورو 2024» بألمانيا، وشملت أسماء تكاد لا تكون معروفة للجميع، أو لا يتردد صداها كثيراً.
وفي صدارة قائمة أسرع اللاعبين في دور المجموعات بـ «اليورو»، يأتي لاعب منتخب سلوفينيا بنيامين سيسكو، والذي سجل رقماً هو الأعلى في المسابقة، بسرعة بلغت 35.9 كم/ساعة، ويشغل بنيامين مركز المهاجم في المنتخب السلوفيني الذي يواجه البرتغال في دور الـ16.
وفي المرتبة الثانية، نجد جناح رومانيا الشاب فالنتين ميهايلا الذي وصل إلى سرعة 35.8 كم/ساعة، ويليه دان ندوي لاعب سويسرا الذي سجل سرعة 35.6 كم/ساعة، وفي المرتبة الرابعة يأتي مهاجم مانشستر يونايتد ومنتخب الدنمارك هويلاند، حيث بلغت سرعته المسجلة 35.5 كم/ساعة، وفي المرتبة الخامسة بسرعة 35.4 كم/ساعة، يأتي اسم رافاييل لياو مع البرتغال، والذي يصنّف موهبة قادمة على مستوى الأجنحة في العالم.
والملاحظ أنّ العامل المشترك بين اللاعبين الخمسة هو صغر السن، حيث يعد البرتغالي لياو الأكبر بـ25 عاماً، والروماني فالنتين «24 عاماً»، والسويسري ندوي «23 عاماً، وبينما عمر الدنماركي هويلاند، والسلوفيني بنيامين لم يتجاوز 21 عاماً.

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اللاعبون الأسرع


بنيامين سيسكو: 35.9 كم
فالنتين ميهايلا: 35.8 كم
دان ندوي: 35.6 كم
راسموس هويلاند: 35.5 كم
رافاييل لياو: 35.4 كم
 

كأس أمم أوروبا
يورو 2024
ألمانيا
سلوفينيا
رومانيا
سويسرا
الدنمارك
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