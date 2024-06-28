«اليونايتد» يضغط على برشلونة من أجل أراوخو



أنور إبراهيم (القاهرة)



رغم تأكيد قلب الدفاع الأوروجواياني رونالد أراوخو «25 عاماً»، على أنه يشعر بالراحة والسعادة في برشلونة، إلا أنه لا يستبعد في الوقت نفسه فكرة الرحيل، نظراً لعدم حدوث أي تطور في مفاوضاته مع «الكتالوني» بشأن تجديد عقده، وهي المفاوضات التي بدأت في فبراير الماضي، من دون جدوى، ما يدعو إلى الاعتقاد بأن احتمالات بيعه تلوح في الأفق.

وكان برشلونة طلب من أراوخو الموافقة على تجديد عقده في 2022، من دون زيادة في راتبه، بسبب الظروف المالية الصعبة التي يمر بها النادي، مع وعد بتعويضه عند توقيع عقده القادم، غير أن ذلك لم يحدث، إذ طالبته إدارة «البارسا» بالموافقة مجدداً على توقيع عقد جديد هذا الصيف براتب أقل مما يستحق، وما لم يوافق فإن برشلونة قد يفكر في بيعه بسعر كبير، حيث إن الطلب عليه كبير من كبار أندية أوروبا.

وكانت هناك مفاوضات مع بايرن ميونيخ في يناير الماضي، ولكنها لم تكتمل بسبب رحيل توماس توخيل المدير الفني، ما أدى إلى تقليل فرص حدوث اتفاق مع «البافاري».

وذكرت صحيفة سبورت الكتالونية، أن مانشستر يونايتد يكثف ضغوطه، من أجل الحصول على خدمات النجم الأوروجواياني، بعد معرفته بأن اللاعب لم يجدد عقده حتى الآن.

وقالت الصحيفة، إن الظروف المالية الصعبة التي يعيشها برشلونة، تدفع إدارته إلى التفكير في بيع بعض اللاعبين، وفي مقدمتهم أراوخو قبل العام الأخير من عقده، حتى لا يضطر لتركه مجاناً في نهاية عقده، ليفقد الفريق أفضل مدافعيه.

وأشارت الصحيفة إلى أنه طالما لا يستطيع برشلونة تقديم عرض جيد يقبله اللاعب، فإن الحل الأكثر منطقية من وجهة النظر الاقتصادية هو بيع أراوخو.

بدأ رونالد أراوخو، المولود في 7 مارس1999، مسيرته الاحترافية في رينيستاس موسم 2016-2017، ومنه إلى بوسطن ريفر2017-2018، ثم شد الرحال إلى إسبانيا لينضم إلى الفريق «ب» في برشلونة، وتم تصعيده للفريق الأول في 2019.

ولعب أراوخو لمنتخبي الشباب تحت 18 و20سنة، وانضم للمنتخب الأول عام 2020.