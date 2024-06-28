«الرياضات البحرية» يناقش خطة المرحلة المقبلة



دبي (الاتحاد)



ترأس الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة اتحاد الرياضات البحرية الاجتماع الثالث للمجلس الذي عُقد في مؤسسة الفيكتوري في دبي، وتم من خلاله مناقشة البنود المدرجة على الأجندة، حيث تم الإطلاع على أهم المستجدات القادمة على ساحة الرياضات البحرية، بالإضافة إلى مناقشة خطة الاتحاد للفترة القادمة بالتنسيق مع الأندية البحرية.

واستعرضت الأندية البحرية خلال الاجتماع إنجازاتها خلال الربع الثاني من الموسم على المستويين المحلي والدولي، والإطلاع على أهم مكتسبات الرياضة البحرية طوال الفترة الماضية.

حضر الاجتماع، خالد جاسم المدفع، نائب رئيس الاتحاد، وأحمد الشرياني أمين عام الاتحاد، والأعضاء أحمد إبراهيم، سالم الرميثي، أحمد الحوسني، عارف الهرنكي، جمال الجناحي، مريم الحوسني، هيثم العلي.