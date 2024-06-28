«زوارق أبوظبي» تخوض تحدي «الزمن الأفضل» في «مونديال الفورمولا-2»



إيطاليا (الاتحاد)



تخوض زوارق فريق أبوظبي اختباراً قوياً، السبت، بدخول منافسات سباق أفضل زمن، ضمن الجولة الأولى والافتتاحية من بطولة العالم لزوارق «الفورمولا-2»، والتي تقام في مدينة برنديسي الإيطالية، بمشاركة قوية من 25 زورقاً من مختلف أنحاء العالم، في مهمة الوصول إلى أقوى زمن.

وتبدأ المنافسة بمحاولات الوصول إلى أسرع زمن ضمن المنافسة، من أجل تسجيل انطلاقة قوية في السباق الرئيسي للجولة، وإحراز أفضل الأزمنة، ويبدأ زورق «أبوظبي 1» بقيادة راشد القمزي مشوار الدفاع عن لقب البطولة الذي حققه الموسم الماضي، باختبار الزمن في جولة برنديسي، بالإضافة إلى المشاركة القوية لزورق «أبوظبي 2» بقيادة منصور المنصوري.

وتعد جولة برنديسي في الجولة الأولى للبطولة هذا الموسم، والذي من المقرر أن تقام على مدار 5 جولات تمتد إلى سبتمبر المقبل.

وتبدأ تصفيات السرعة مع الاجتماع التنويري للمتسابقين في الصباح الباكر، ولاحقاً بقية المنافسات طوال اليوم، والتي تنطلق مع التجارب الحرة للزوارق المشاركة في البداية، ويعقب ذلك تصفيات أفضل زمن التي تنقسم إلى ثلاث فئات، تُختتم مع الفئة الأخيرة، وتشهد مشاركة 10 زوارق لإحراز أفضل زمن ضمن السباق.

والجدير بالذكر أن صاحب الزمن الأفضل يحظى بأفضلية الانطلاقة من مركز متقدم في السباق الرئيسي للجولة، والذي ينطلق الأحد.

من جهته، أبدى المتسابق راشد القمزي نجم فريق أبوظبي وقائد «زورق ـ1» عزمه الكبير والجاهزية للموسم الحالي، لأن يبدأ مشوار الدفاع عن اللقب الذي حققه للمرة الرابعة في موسم 2023، وقال: «أمامي مهمة ليست سهلة في الدفاع عن اللقب، ويجب أن أقدم أفضل ما لدي في جولة الافتتاح، حتى أسجل بداية قوية هذا الموسم».

وأضاف راشد القمزي: «قبل القدوم إلى برنديسي، خضعنا لتدريب مكثف على مسار مشابه لمسار السباق، وسجلنا أرقاماً عالية، وكل شيء في التمرين يبشر بأننا سنحقق أرقاماً أقوى من خلال الجولة.

وأكد راشد القمزي أن طموحات بقية الفرق والمشاركين ستكون تحقيق الهدف ذاته، وهو المنافسة على اللقب منذ البداية، وقال: «بكل تأكيد جميع الفرق والزوارق ستقدم أفضل ما لديها في جولة البداية، وأنا جاهز لمواجهة التحدي، وأحب التحديات دائماً، وأستمر بإثبات أنني الأفضل من خلال جولة الافتتاح.

الجدير بالذكر أن راشد القمزي سبق وأن حقق لقب البطولة 4 مرات في السابق، والبداية في موسم 2017، والذي شهد أول لقب للقمزي في ذلك الموسم، وتكرر الإنجاز في مواسم 2019 و2021 و2023.