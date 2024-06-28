إيجامبيديف: الإمارات «المنافس الرئيسي» لأوزبكستان في تصفيات المونديال



مراد المصري (أبوظبي)



أعلن منتخب أوزبكستان عن نواياه مبكراً، بالسعي لحصد إحدى بطاقتي التأهل، عقب سحب قرعة الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، والتي أوقعته في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبنا الوطني، وأيضاً إيران وقطر وقيرغيزستان، وكوريا الشمالية.

وأكد شهزاد إيجامبيديف، مدير منتخب أوزبكستان عقب القرعة، أن فريقه يضم العناصر التي يمكنها القيام بالمهمة، وقال «نعرف منافسينا جيداً، واجهنا إيران في الدور السابق من التصفيات، ولعبنا أمام قطر في كأس آسيا الماضية، ومن المنافسين الرئيسيين لنا في المجموعة سيكون منتخب الإمارات».

وأضاف «بالمجمل فإن المجموعة جيدة لنا من ناحية السفر، إذ لدينا خطوط سفر مباشرة لإيران وقطر والإمارات، وهو ما يخدم هدفنا في التأهل إلى كأس العالم للمرة الأولى».

فيما اعتبر أن الكرة الأوزبكية تمر حالياً بفترة إيجابية للغاية، من حيث البناء للمستقبل، وقال «نملك لاعبين مميزين في منتخب الشباب الذي تأهل إلى الألعاب الأولمبية، كما برزت عناصر في منتخب تحت 17 سنة الذي تأهل إلى كأس العالم، وحقق نتائج لافتة، منها الفوز على إنجلترا والتعادل مع إسبانيا».

وأضاف «يوجد لدينا بعض اللاعبين المحترفين في أوروبا، وينضم إليهم عدد من اللاعبين الآخرين في الفترة المقبلة للعب في إسبانيا وفرنسا، وتحديداً من هذه العناصر التي برزت في منتخبات الفئات السنية، وبالمجمل فإن منتخبنا الأول لديه القوة الكافية من أجل إنجاز مهمة التأهل إلى كأس العالم».