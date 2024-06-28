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الرياضة

«الإمارات للدراجات».. الطموحات الكبيرة في «طواف فرنسا»

«الإمارات للدراجات».. الطموحات الكبيرة في «طواف فرنسا»
28 يونيو 2024 11:35

مراد المصري (أبوظبي)

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يستهل فريق الإمارات للدراجات الهوائية، مشواره بطموحات كبيرة، في طواف فرنسا الذي ينطلق السبت، ويستمر إلى 21 يوليو المقبل، ويعد الأقدم بين السباقات الثلاثة الكبرى في عالم الدراجات الهوائية، والنسخة الحالية تحمل رقم 111 في 121 عاماً.
ويتسلح «الإمارات للدراجات»، بمجموعة من الدراجين الذين يجمعون بين الخبرة في هذا النوع من السباقات ذات الصعوبة الكبيرة، والمواهب الصاعدة، في إطار استراتيجية العمل لسنوات طويلة قادمة.
وتتجه أنظار العالم إلى السلوفيني تادي بوجاتشار، الذي يقود الفريق، ويقدم واحداً من أفضل مواسمه على الإطلاق، بعدما تُوج الشهر الماضي بلقب طواف إيطاليا، وسبق أن حقق المركز الثاني في النسخة الماضية بالذات من طواف فرنسا.
وبجانب بوجاتشار، هناك البريطاني آدم ييتس، المتخصص في المراحل الجبلية، وانتزع هذا العام، الفوز في «طواف عُمان»، وفي موسمه الثاني مع الفريق، قدم أداءً بارزاً في طواف سويسرا هذا الموسم، وبالتعاون مع زميله البرتغالي جواو ألميدا، تمكنا من السيطرة على المراحل الأربع الأخيرة، وحصلا على المركزين الأول والثاني على التوالي، في 4 مراحل متتالية، علماً أن ألميدا يملك معرفة جيدة بالطوافات الكبرى، بعد أن حصد فوزاً في المرحلة الأولى لطواف إيطاليا في العام الماضي.
ويضم الفريق الدراج الإسباني الموهوب جوان أيوسو، للمرة الأولى خلال مسيرته الشابة في طواف فرنسا، وقدم موسماً قوياً هذا العام، وحقق الفوز في طواف إيزتوليا في إقليم الباسك.
ويشكل الألماني نيلس بوليت، الذي يخوض موسمه الأول مع «الإمارات للدراجات»، إلى جانب البلجيكي تيم ويلنز صاحب الموسم الثاني مع الفريق، قوة منظمة للفريق لضبط المجموعة والسيطرة عليها، بهدف إحباط أي هجمات أو محاولات تقدم من المنافسين.
ويملك الفرنسي بافيل سيفاكوف خبرة كافية، حيث شارك في 8 طوافات كبرى خلال مسيرته المهنية، ويتجه إلى طواف فرنسا بدور المساندة، خصوصاً في تخصصات التسلقات الطويلة والمتدرجة.
ويخوض الإسباني، مارك سولير، طواف فرنسا محترفاً، وهو ذو خبرة واسعة، بظهوره للمرة الـ 13 في هذا النوع من السباقات.
وأكد تادي بوجاتشار الجاهزية الكاملة لخوض طواف فرنسا، وقال «أتطلع بشغف كبير إلى الانطلاقة، وأرى أنه بداية مميزة بالنسبة لي، بعد فوزي في سباق إيطاليا، لاسيما وأن الطواف أيضاً ينطلق من إيطاليا أيضاً، أشعر بأنني حققت تقدماً كبيراً، وأصبح مستواي أفضل بكثير مما كنت أتوقعه، حيث قمت بتدريبات مكثفة واختبارات لقوتي على الدراجة».
ورداً على أنه المرشح الأوفر حظاً للفوز بطواف فرنسا هذا العام، قال «الجميع يتوقع مني الفوز بالطواف كل عام، ومع ذلك لم أفز بالنسختين الأخيرتين، كما يتواكب طواف فرنسا دائماً مع ضغوط كبيرة، وهو أكبر سباق في العالم، ولهذا السبب أنا أنضج وأتعلم من تجاربي وأخطائي من خلال السباق، ولا أتوقف عن التحسن عقلياً وجسدياً، وأشعر بأنني في مستوى متميز الآن». 
وأضاف «الانتصار في طواف إيطاليا منحني شعوراً لا يُصدق، وأظل معتزاً به طوال حياتي، حيث حققت الفوز بطريقة مدهشة، وهو أحد أكبر انتصاراتي حتى الآن، وشعرت حينها بسعادة غامرة لأنني استطعت الاحتفال مع أفراد الفريق الذين رافقوني لمدة ثلاثة أسابيع، بالإضافة إلى معسكرات التدريب التي سبقتها، وأشعر دوماً بأن فريقي مثل العائلة، فهو يعني لي الكثير، لذلك كانت تلك اللحظة معه خاصة للغاية، جعلتني استمتع بالتجربة الرائعة بكل المقاييس».

 

الإمارات
فريق الإمارات للدراجات
فرنسا
تادي بوجاتشار
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