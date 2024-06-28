ليكرز يحقّق حلم «الملك ليبرون»



نيويورك (أ ف ب)



اختير بروني، نجل النجم ليبرون جيمس، من قبل لوس أنجلوس ليكرز في المركز 55 على قائمة الدخول «درافت» إلى دوري كرة السلّة الأميركي للمحترفين في الجولة الثانية، ليصبحا أول أب وابن يلعبان في موسم واحد بتاريخ الدوري، كما كان يحلم «الملك».

وتحوّل الحلم إلى حقيقة بالنسبة لجيمس الأب، الفائز بجائزة أفضل لاعب أربع مرات وبطل الدوري أربع مرات أيضاً، والذي لطالما كرّر لأعوام حلمه باللعب إلى جانب ابنه.

وقال روب بيلينكا المدير العام لليكرز «في تاريخ الدوري الأميركي للمحترفين، لم يكن هناك أب وابن يتشاركان في ملعب كرة السلة ذاته».

وتابع «يبدو هذا وكأنه شيء يمكن أن يكون سحرياً».

وفي حين يستعد ليبرون (39 عاماً) للمشاركة مع المنتخب الأميركي في منافسات كرة السلة ضمن دورة الألعاب الأولمبية في باريس الشهر المقبل، سيرتدي بروني (19 عاماً) قميص ليكرز في الدوري الصيفي في لاس فيغاس.

ونشر ليبرون صوراً عبر حسابه في انستجرام وأرفقها بكلمة واحدة «الإرث»، وهذه الصورة جمعته بنجله أثناء صغره، وتظهرهما وهما يحاولان كبس السلّة «دانك» وأخرى وهما يرتديان قميص ليكرز.

ولعب بروني الموسم الماضي مع جامعة «ساوثرن كاليفورنيا» وبلغ معدله 4.8 نقطة و2.8 متابعة و2.1 تمريرة حاسمة وذلك بعد مسيرة جيدة أيضاً في دوري الثانويات.

ويملك ليبرون حتى يوم السبت من أجل اتخاذ قراره بتفعيل الموسم الأخير في عقده مع ليكرز، أم أن يصبح لاعباً حراً، وحينها يستطيع التوصل إلى اتفاق جديد مع ليكرز، وهذا ما يعطيه أيضاً خيارات متعددة في حال انتهى الأمر ببروني في فريق آخر بالدوري الأشهر عالمياً.