كأس الشيخة فاطمة بنت مبارك في ضيافة «رويال ويندسور»



ويندسور (الاتحاد)



برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، تستضيف منظمة سباقات الخيول العربية الأصيلة بالمملكة المتحدة، السبت، كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، للفئة الثانية على مسافة 1200 متر بمضمار رويال ويندسور، فيما يستضيف مضمار سيداد جارديم، في نادي الجوكي كلوب في ساو باولو بالبرازيل، فعاليات سباق كأس الوثبة ستاليونز.

وتقام هذه السباقات، بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وبدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».

ويتمتع سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، البالغ قيمة جوائزه المالية 20 ألف جنيه إسترليني بتاريخ عريض، في تأكيد فوز بعض أفضل الخيول العربية الأصيلة في العالم به ثلاث مرات، أمثال «داحس»، و«المهند»، حين كان يقام في السابق بمضمار نيوبري.

وتعد «فريدة العز»، التي تملكها شركة النجيفي للسباقات، وقيادة سام هتشكوت، أحد المشاركين الذين لديهم علاقات قوية بالسباق في نيوبري، لقد فازوا بالسباق في عام 2012 مع «هلال الزمان»، الأخ غير الشقيق لأبيها «عز الخيل».

وينافس مع «فريدة العز»، بإشراف مدرب نيوماركت جيمس أوين، رفيق إسطبلها «أبستارت كرو» لمالكته ليندا ريفز، بقيادة دراج كينان، الذي كان الحصان المحلي الرائد في المملكة المتحدة الموسم الماضي، حيث فاز بأربعة سباقات متتالية.

وتشمل المشاركات أيضاً الفرس «عبية عذبة» لدلمان ريسنج، بإشراف بيتر جي همرسلاي، وقيادة فيل دينيس، التي احتلت المركز الثالث في هذا السباق عام 2022، بعد أن احتلت المركز الرابع عام 2021.

وينضم إليهم «ستورم تربور» الفائز بالفئة الثالثة في السويد، و«كاياك» للمالك والمربي والمدرب جين هاريس، وقيادة أوليفيا تيوب.

ويتوجه كأس الوثبة ستاليونز إلى البرازيل، حيث يجتذب 6 خيول في سن ثلاث سنوات فما فوق، تتنافس على لقب السباق البالغ طوله 1000 متر، وقيمة جوائزه 5 آلاف دولار، وأبرز الخيول المتحدية «أوزماندياس راش» بقيادة آر فيانا، و«آر جي كارميل» بقيادة دي نوفاس، و«كولمر راش» بقيادة الفارسة البرازيلية الشهيرة جين ألفيس، و«أولمبيكا راش» بقيادة آي سيلفا.

وقالت جيني هاينز، الرئيس التنفيذي لمنظمة الخيول العربية: «نشكر مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على دعمه المستمر والسخي لسباقاتنا، خاصة مثل هذا السباق المهم تاريخياً، والذي يسعدنا إحضاره إلى رويال ويندسور، حيث نتلقى دائماً ترحيباً حاراً».

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وانطلقت أولى سباقات المهرجان في يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024، ويشهد تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.

نقل مباشر

يُنقل سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للخيول العربية من رويال وندسور، على الهواء مباشرة عبر قناة ياس الرياضية، وسكاي سبورت للسباقات، ويحظى بمتابعة عالمية، من خلال نشر أخبار السباقات على موقع التواصل الاجتماعي للمهرجان.