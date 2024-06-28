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الرياضة

بييلسا: «الجهد» قبل «الترشيح»

بييلسا: «الجهد» قبل «الترشيح»
28 يونيو 2024 13:52

لوس أنجلوس (د ب أ)

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يرى الأرجنتيني مارسيلو بييلسا المدير الفني لمنتخب أوروجواي، أنه يتعين على فريقه أن يبذل الكثير من الجهد، قبل اعتباره مرشحاً للقب كأس أمم أميركا الجنوبية «كوبا أميركا» التي تستضيفها الولايات المتحدة حالياً.
وأصبح منتخب أوروجواي على مشارف التأهل لدور الثمانية لكوبا أميركا 2024، بعد فوزه الكاسح 5-صفر على بوليفيا.
وتصدر منتخب أوروجواي، الذي استهل مشواره في البطولة بالفوز 3-1 على بنما في الجولة الافتتاحية، ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بفارق 3 نقاط أمام منتخب الولايات المتحدة وبنما، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، فيما قبع بوليفيا في قاع الترتيب بلا نقاط.
وقال بييلسا «دون التقليل من قوة الفريقين اللذين واجهناهما، فإنهما ليسا من بين المنافسين الرئيسيين على اللقب».
وأضاف «أعتقد أنه هناك بعض الخطوات المهمة التي ينبغي تجاوزها، وضع الاستنتاجات اليوم سيكون غير صحيح».
وأشار إلى أن «الفوز بمباراتين دون مواجهة أفضل الفرق بعد في البطولة، لا يسمح لنا بتصنيف أنفسنا كأحد أهم المنتخبات، الطريق مازال طويلاً قبل تأكيد ذلك».

 

أميركا
كوبا أميركا
أوروجواي
مارسيلو بييلسا
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