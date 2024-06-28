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الرياضة

«طيران الإمارات» شريك رسمي لـ«ويمبلدون»

«طيران الإمارات» شريك رسمي لـ«ويمبلدون»
28 يونيو 2024 15:52

دبي (وام)

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تستعد طيران الإمارات للظهور للمرة الأولى، بصفتها شريك الطيران الرسمي لبطولة ويمبلدون العريقة للتنس، والتي تقام من 1 إلى 14 يوليو المقبل، في نادي عموم إنجلترا للتنس في لندن، حيث تقدم الناقلة العديد من الفعاليات طوال أيام البطولة.
وكشفت الناقلة في بيان صحفي، عن كسوة خاصة لطائرتها الإيرباص A380 تتميز بشعار بطولة ويمبلدون، والتي تبقى على الطائرة طوال فترة البطولة خلال رحلاتها إلى لندن هيثرو، ومانشستر وواشنطن العاصمة وباريس ونيويورك جون كيندي والدار البيضاء وزيوريخ وبريسبان وبرشلونة وبيرث.
وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: «تعتبر بطولة ويمبلدون واحدة من أهم الأحداث الرياضية على الأجندة الرياضية العالمية، ونتطلع إلى عرض بعض التجارب الشهيرة لبطولة ويمبلدون لعملائنا على متن الطائرة، وكذلك تقديم تجربة العلامة التجارية الشهيرة لطيران الإمارات، خلال البطولة في نادي عموم إنجلترا للتنس».

الإمارات
طيران الإمارات
ويمبلدون
التنس
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