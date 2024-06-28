185 ألف ريال مخالفات النصر السعودي!



سلطان آل علي (دبي)



أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد الآسيوي، سلسلة من القرارات حول المخالفات التي جرت في دوري أبطال آسيا، بالإضافة إلى كأس آسيا تحت 23 وبطولة الصالات.

ولعل الاسم الأكثر بروزاً هو النصر السعودي، حيث تلقى النادي مخالفات بمجموع 49500 دولار «185 ألف ريال سعودي»، خلال مباراتي الذهاب والإياب أمام العين بدور الثمانية، وبلغ العدد الإجمالي 6 مخالفات للنادي وممثليه.

وفي مباراة الذهاب، تم مخالفة النصر بسبب العنف والاشتباك بعد صافرة المباراة بمبلغ 7 آلاف دولار، إضافةً إلى 7 آلاف دولار نتيجة تصرفات المدرب كاسترو واستخدام العنف. وفي الإياب، تمت مخالفة النصر بنفس مخالفة الذهاب حول العنف والاشتباك بعد صافرة المباراة بمبلغ 7,5 ألف دولار، ومخالفة مدرب اللياقة بنادي النصر بـ 5 آلاف درهم، نظراً لتصرفاته وسلوكه، وهناك مخالفتان إضافيتان متعلقتان بعدم إظهار أو التسويق لمنتجات أو علامات تجارية من طرف ثالث، حيث تلقى كريستيانو رونالدو مخالفة بقيمة 15 ألف دولار، بسبب إظهاره إحدى المنتجات أو العلامات غير المسموح بها، كما تم مخالفة النصر بقيمة 7.5 ألف دولار بسبب سماحه لذلك.

وتلقى الهلال السعودي مخالفة واحدة بقيمة ألفين دولار بسبب التأخر في النزول إلى ملعب المباراة أمام سباهان الإيراني في ذهاب دور ال16.