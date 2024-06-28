السبت 29 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

185 ألف ريال مخالفات النصر السعودي!

185 ألف ريال مخالفات النصر السعودي!
28 يونيو 2024 15:54

 
سلطان آل علي (دبي)

أخبار ذات صلة
بيبي: رونالدو يمنح البرتغال «الفرح»!
4 أندية سعودية تتنافس على لاعب يوفنتوس


أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد الآسيوي، سلسلة من القرارات حول المخالفات التي جرت في دوري أبطال آسيا، بالإضافة إلى كأس آسيا تحت 23 وبطولة الصالات.
ولعل الاسم الأكثر بروزاً هو النصر السعودي، حيث تلقى النادي مخالفات بمجموع 49500 دولار «185 ألف ريال سعودي»، خلال مباراتي الذهاب والإياب أمام العين بدور الثمانية، وبلغ العدد الإجمالي 6 مخالفات للنادي وممثليه.
وفي مباراة الذهاب، تم مخالفة النصر بسبب العنف والاشتباك بعد صافرة المباراة بمبلغ 7 آلاف دولار، إضافةً إلى 7 آلاف دولار نتيجة تصرفات المدرب كاسترو واستخدام العنف. وفي الإياب، تمت مخالفة النصر بنفس مخالفة الذهاب حول العنف والاشتباك بعد صافرة المباراة بمبلغ 7,5 ألف دولار، ومخالفة مدرب اللياقة بنادي النصر بـ 5 آلاف درهم، نظراً لتصرفاته وسلوكه، وهناك مخالفتان إضافيتان متعلقتان بعدم إظهار أو التسويق لمنتجات أو علامات تجارية من طرف ثالث، حيث تلقى كريستيانو رونالدو مخالفة بقيمة 15 ألف دولار، بسبب إظهاره إحدى المنتجات أو العلامات غير المسموح بها، كما تم مخالفة النصر بقيمة 7.5 ألف دولار بسبب سماحه لذلك.
وتلقى الهلال السعودي مخالفة واحدة بقيمة ألفين دولار بسبب التأخر في النزول إلى ملعب المباراة أمام سباهان الإيراني في ذهاب دور ال16.

دوري أبطال آسيا
الدوري السعودي
النصر السعودي
كريستيانو رونالدو
آخر الأخبار
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جهود دولية واسعة لتجنب التصعيد العسكري بين لبنان وإسرائيل
اليوم 01:10
دخان يتصاعد من سفينة استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر (أرشيفية)
الأخبار العالمية
سقوط 5 صواريخ قرب سفينة في السواحل اليمنية
اليوم 01:10
جانب من المناظرة التلفزيونية بين بايدن وترامب (أ ف ب)
الأخبار العالمية
بايدن وترامب يتبادلان الاتهامات بشأن الاقتصاد وغزة وأوكرانيا
اليوم 01:10
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الأخبار العالمية
أردوغان لا يستبعد استعادة العلاقات مع سوريا
اليوم 01:10
جانب من عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإيرانيون يترقبون نتائج الانتخابات الرئاسية
اليوم 01:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©