نيمار يرشح فينيسيوس للكرة الذهبية



أنور إبراهيم (القاهرة)



لم يعد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا «32 عاماً»، لاعب الهلال السعودي، منافساً على الجوائز الفردية، وفي مقدمتها الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة «فرانس فوتبول» كل عام لأفضل لاعب في العالم، إذ إنه تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي أبعدته عن الملاعب لأشهر طويلة، ولكن نجم «السامبا»، بمقدوره أن يتحدث عن أفضل لاعب في العالم هذا العام، ويحدد من يرشحهم للفوز بالكرة الذهبية.

وسبق لنيمار أن فاز بالمركز الثالث لهذه الجائزة مرتين، في حقبة سيطرة الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو عليها، وها هو الآن يكشف عن ترشيحاته، بينما يجلس في مقاعد المتفرجين مشاهداً لكل النجوم الجدد.

وعندما طلبت منه الصحفية البرازيلية الشهيرة إيزابيلا باجلياري، أن يقول رأيه، انصب تركيز نيمارعلى نجوم ريال مدريد الذين قدموا موسماً رائعاً، أنهوه بالفوز بالدوري الإسباني «الليجا» ودوري أبطال أوروبا 2023-2024، وصرح قائلاً: فينيسيوس جونيور رقم واحد، وردودريجو جوس وجود بيلينجهام في المركز الثاني.

ورغم صداقته للنجم الفرنسي كيليان مبابي، ومزاملته له في باريس سان جيرمان، إلا إنه لم يختره مرشحاً رئيسياً للفوز بالكرة الذهبية، وإنما قال إن «فتى بوندي المدلل» قد يأتي ثالثاً في الترتيب، إذا حصل منتخب بلاده على كأس الأمم الأوروبية «يورو2024». والمعروف أن مبابي الهداف التاريخي لسان جيرمان، والوافد الجديد لريال مدريد، جاء ثالثاً في الترتيب العام الماضي، بعد كل من ميسي الأول، والنرويجي إيرلينج هالاند الثاني، ولكن نيمار قال، إنه لن يكون منافساً قوياً على المركز الأول هذا العام، وإنما يسبقه في هذا الصدد فينسيوس جونيور وجود بيلينجهام.

جدير بالذكر أن حفل تسليم جائزة الكرة الذهبية يقام في باريس 28 أكتوبر المقبل، وقد يكون لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا، دور مؤثر في تحديد النجم الفائز بالجائزة هذا العام.