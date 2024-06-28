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الرياضة

«الشراع» يتطلع إلى «الحصاد الوفير» في «دولية البارح»

«الشراع» يتطلع إلى «الحصاد الوفير» في «دولية البارح»
28 يونيو 2024 16:33

 
أبوظبي (الاتحاد)

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يتطلع منتخبنا الوطني للشراع الحديث، لـ «الحصاد الوفير»، في النسخة الثلاثين من بطولة البارح الدولية للشراع الحديث في المنامة، بمشاركة أكثر من 50 متسابقاً ومتسابقة يتنافسون في ثلاث فئات، هي أوبتمست، «العموم - تحت 12 سنة - بنات»، ألكا 4 «عموم - بنات»، ألكا 6 «عموم- تحت 19 سنة - بنات».
ويمثل منتخبنا محمد خالد محمد العويس، وعبدالله المرزوقي، ومروة الحمادي، ويخوضون التنافس في فئة ألكا 4، بينما تشارك ضحى البشر ومحمد عبد الكريم الحمادي، ومحمد إسماعيل الحمادي في منافسات فئة ألكا 6
وتأتي مشاركة منتخبنا في إطار خطط وبرامج اتحاد الشراع الحديث، برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، لتوفير فرص الاحتكاك والمشاركات للاعبي المنتخبات الوطنية، وتطوير وصقل مهاراتهم، استعداداً للاستحقاقات والمشاركات الإقليمية والدولية والقارية الكبيرة المرتقبة في العام الحالي.
ووصل إلى المنامة وفد اتحاد الشراع والتجديف الحديث الذي يضم محمد عبدالله محمد العبيدلي، الأمين العام، وخالد محمد سلطان العويس الشامسي، رئيس اللجنة الفنية، لحضور حفل ختام بطولة البارح الدولية للشراع الحديث، تلبية لدعوة الاتحاد البحريني للرياضات البحرية، لمتابعة فعاليات البطولة.

الإمارات
الشراع الحديث
البحرين
المنامة
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