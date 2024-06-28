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الرياضة

«عربي الشطرنج» يعتمد بطولات الموسم

«عربي الشطرنج» يعتمد بطولات الموسم
28 يونيو 2024 16:36

 
الشارقة (الاتحاد)

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اعتمد الاتحاد العربي للشطرنج، برئاسة الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس الاتحاد العربي، جدول بطولات الموسم الحالي.
وتمت الموافقة من قبل لجنة المسابقات في الاتحاد الذي يتخذ من الشارقة مقراً له على استضافة مدينة سوسة التونسية لبطولة العرب الفردية للشطرنج للفئات العمرية من 8 إلى 20 سنة للذكور والإناث، وعلى استضافة مدينة صلالة العُمانية لبطولة الأندية العربية الأبطال الفرقية للشطرنج، واستضافة الشارقة لبطولة العرب الفردية للرجال والسيدات وبطولة السريع والخاطف للشطرنج.
وأكد أن الموافقة على اختيار هذه الدول لاستضافة تلك البطولات، جاء بعد دراسة الملفات المقدمة من قبلهم من اللجنة الفنية ولجنة المسابقات، التي أخذت بعين الاعتبار مجموعة واسعة من الاشتراطات والمعايير التي يجب أن تتوافر في الدول المستضيفة للبطولات العربية بمختلف فئاتها، لافتاً أن الموسم الحالي يتضمن إلى جانب هذه البطولات عقد عدة دورات تدريبية.
وأثنى الشيخ خالد القاسمي على دعم الإمارات وقيادتها وحكومة الشارقة على وجه الخصوص للاتحاد العربي للشطرنج، وتقديم كافة التسهيلات والإمكانات المتاحة، ووضعها في خدمة وتطوير اللعبة، من خلال توفير مقر رسمي للاتحاد وموارد مالية كافية لتنظيم البطولات ودعم الاتحادات العربية، وتنظيم البرامج التدريبية للاعبين والحكام والمدربين والارتقاء بمستوياتهم، ونشر ثقافة اللعبة على الصعيد العربي، بهدف استقطاب مزيد من اللاعبين لهذه اللعبة المهمة، خاصة شرائح الأطفال واليافعين، وتهيئة جيل جديد واعد من اللاعبين قادرين على تحقيق التميز والإنجازات على الصعيد الإقليمي والدولي.

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