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الرياضة

«التدريبات الفردية» تُطلق شارة تحضيرات نجوم «أدنوك للمحترفين»

«التدريبات الفردية» تُطلق شارة تحضيرات نجوم «أدنوك للمحترفين»
28 يونيو 2024 17:10

معتصم عبدالله (دبي)


دشن مجموعة من لاعبي أندية «دوري أدنوك للمحترفين»، التحضيرات الفردية لانطلاق الموسم الجديد 2024- 2025، من خلال التدريبات الفردية والمشاركة في النشاطات البدنية، بعد فترة الراحة السلبية، تزامناً مع اقتراب موعد العودة للانضمام إلى الأندية، مع بداية فترة المعسكرات الصيفية في يوليو المقبل.
وتباينت برامج التدريبات الفردية، وتمارين اللياقة البدنية مع وجهات اللاعبين المختلفة خلال فترة الصيف، حيث يحرص البرازيلي كايو لوكاس نجم الشارقة على أداء مجموعة من تدريبات الصالة الفردية، بجانب المشاركة في تمارين ترفيهية للكرة الشاطئية خلال إقامته الحالية في البرازيل.
ونشر «الثنائي» علي صالح نجم الوصل، وماجد سرور لاعب وسط الشارقة، صوراً ومقاطع فيديو لتدريبات خاصة خلال الإجازة الصيفية حالياً في مراكش المغربية، حيث يتواجد مجموعة من لاعبي الأندية المختلفة.
ويحرص الثنائي فابيو ليما نجم الوصل، وجلوبير ليما مدافع النصر، على مشاركة جماهير الفريقين على لقطات فيديو وصور عبر حساباتهما الشخصية، يؤديان خلالها تدريبات الصالة خلال إقامتهما الحالية بالبرازيل، وهو ذات الأمر الذي ينطبق على المغربي عادل تعرابت قائد فريق النصر.

 

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ويشدد مختصون في الطب الرياضي وتدريبات اللياقة البدنية، على أهمية التدريبات الخاصة للاعبين بهدف المحافظة على معدل الوزن وعدم زيادته تحت أي ظرف، والحرص على الانتظام في ساعات النوم، بحيث تكون ساعات كافية، وفي وقتها المناسب ما بين 6 إلى 8 ساعات خلال فترة الليل، والتغذية، وتناول السوائل المناسبة كماً وكيفاً، والتي تحتوي على البروتين والفيتامينات والمعادن، والمحافظة على اللياقة البدنية ما بين 60 إلى 70 في المائة «لياقة الجهد»، إضافة إلى الاهتمام بتمارين المرونة وقوة العضلات، والمدى الحركي للمفاصل.
وتبدأ أندية «دوري أدنوك للمحترفين» في يوليو المقبل، برامج معسكرات الإعداد الصيفية في عدة وجهات أوروبية وعربية، من بينها المغرب، صربيا، النمسا وغيرها، تأهباً لانطلاق الموسم الجديد 2024- 2025 والذي يستهل مشواره رسمياً 17 أغسطس بمباريات «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي». 
في المقابل، تنطلق منافسات «دوري أدنوك للمحترفين» 23 أغسطس المقبل، على أن تقام الجولة الثانية 29 و30 من الشهر نفسه، قبل أن تدخل المسابقة مرحلة التوقف الأولى، بسبب مشاركة المنتخب الوطني في التصفيات المونديالية خلال سبتمبر المقبل، فيما من المقرر إقامة مباراة «كأس السوبر» بين الوصل وشباب الأهلي 13 ديسمبر المقبل.

 

الإمارات
دوري أدنوك للمحترفين
الوصل
النصر
الشارقة
فابيو ليما
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