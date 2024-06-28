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الرياضة

إصابة مدافع إيطاليا بـ «الحمى»

إصابة مدافع إيطاليا بـ «الحمى»
28 يونيو 2024 17:17

 
برلين (د ب أ)

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تغيب أليساندرو باستوني، مدافع المنتخب الإيطالي لكرة القدم «الأزوري»، عن المشاركة في المران الجماعي للفريق، الذي أقيم «الجمعة»، استعداداً لمواجهة المنتخب السويسري في برلين «السبت»، في دور الـ16 ببطولة أمم أوروبا «يورو 2024». وأوضح الاتحاد الإيطالي، أن سبب ابتعاد باستوني «25 عاماً» عن المشاركة في المران الجماعي هو إصابته بحمى خفيفة.
وتدرب أيضاً فيديريكو ديماركو مع باستوني بعيداً عن الفريق. ويشكل غياب باستوني عن المباراة ضربة موجعة للمنتخب الإيطالي، حامل اللقب، لاسيما أنه يفتقد جهود المدافع الآخر ريكاردو كالافيوري بسبب الإيقاف.
وعلى الأرجح سيدفع لوتشيانو سباليتي، مدرب الأزوري ،والذي يعقد مؤتمراً صحفياً في وقت لاحق من اليوم، بالمدافع جيانلوا مانشيني «28 عاماً» بدلا من كالافيوري.

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