عودة «قلب» ألمانيا!



بافاريا (أ ف ب)



عاد المدافع الألماني أنتونيو روديجر إلى التمارين، عشيّة مواجهة الدنمارك «السبت»، في ثمن نهائي كأس أوروبا 2024 لكرة القدم، بعدما غاب عنها عقب إصابة شد عضلي في الجزء الخلفي لفخذه الأيمن.

في المقابل، تحوم الشكوك حول لاعب الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن الذي لم يشارك في الحصة التمرينية.

وقال متحدّث باسم الاتحاد الدنماركي، إن إريكسن شارك في التمارين في الصالة الرياضية بدلاً من ذلك، من دون تحديد سبب غيابه عن 15 دقيقة من التمارين المفتوحة للإعلام.

وشكّلت احتمالية غياب روديجر في الموقعة المرتقبة، تهديداً لأصحاب الضيافة الذين يخوضون المباراة من دون قلب الدفاع الآخر جوناثان تاه بسبب الإيقاف لنيله إنذارين في دور المجموعات «أمام أسكتلندا في المرحلة الأولى وسويسرا في الثالثة».

وبدت معنويات روديجر مدافع ريال مدريد الإسباني عالية خلال الحصة التمرينية الجمعة، إذ شوهد يمزح مع زميله جمال موسيالا أثناء الركض حول الملعب في معسكر المنتخب في هرتسوجن آوراخ.

وكان لاعب تشيلسي الإنجليزي السابق أصيب قبل نهاية مباراة التعادل مع سويسرا 1-1 لكنه أكملها حتى نهايتها.

ومن المرتقب أن يشارك نيكو شلوتربيك مدافع بوروسيا دورتموند الذي واجه روديجر في نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث فاز الفريق الإسباني باللقب (2-0 في الأوّل من يونيو)، بدلاً من تاه.