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الرياضة

فرستابن «الأسرع» في «تجارب النمسا»

فرستابن «الأسرع» في «تجارب النمسا»
28 يونيو 2024 17:25

 
سبيلبرج (رويترز)

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حقق ماكس فرستابن سائق رد بول، أسرع زمن في التجارب الحرة لسباق جائزة النمسا الكبرى، رغم توقفه على المسار الرئيس بسبب مشكلة في حساس المحرك لتتوقف التجارب لفترة وجيزة.
وتشهد النمسا سباقاً للسرعة، الثالث في الموسم الحالي الذي يضم 24 جولة من سباقات فورمولا للسيارات، بتجارب تأهيلية لسباق السرعة صباح السبت، والذي يبلغ طوله مئة كيلو متر ستقام في وقت لاحق اليوم، بدلاً من التجارب الحرة الثانية المعتادة.
وسجل فرستابن متصدر بطولة العالم، أسرع زمن على حلبة رد بول بلغ دقيقة واحدة و05.685 ثانية، متفوقاً على سائق مكلارين أوسكار بياستري، الذي استخدم جناح أمامي جديد في سيارته، بفارق 0.276 ثانية.
واحتل شارل لوكلير سائق فيراري المركز الثالث بفارق 0.370 ثانية عن الصدارة، بينما جاء زميله كارلوس ساينز في المركز الرابع ،ولويس هاميلتون سائق مرسيدس في المركز الخامس وكانت أفضل لفة للأخير على الإطارات الصلبة بدلاً من اللينة.
واحتل سائق ألبين إستيبان أوكون المركز السادس، بينما احتل لانس سترول سائق أستون مارتن المركز السابع وجورج راسل سائق مرسيدس في المركز الثامن والياباني يوكي تسوندا سائق آر بي حل بالمركز التاسع وأكمل فرناندو ألونسو المراكز العشرة الأولى مع فريقه أستون مارتن.
وكان الفارق الزمني بين فرستابن وألونسو 0.918 ثانية فقط.
وسجل فرستابن، الذي هيمن على نفس الحلبة العام الماضي، ويتقدم في الصدارة بفارق 69 نقطة بعد عشرة سباقات، أفضل زمن له على الإطارات اللينة، قبل أربع دقائق من النهاية.
لكنه توقف قبل 28 دقيقة من النهاية، عندما توقف محرك سيارته فجأة بالقرب من فجوة في حائط الصيانة، وتم إعادته بسرعة إلى المرآب.
وظل بطل العالم ثلاث مرات في السيارة، حتى تم إصلاح المشكلة ثم عاد للمضمار، بعد فقد نحو دقيقة واحدة وعدم حدوث أي مشاكل أخرى.
ولا تزال مشكلة الحساس مصدر قلق لفريق رد بول، إذ يواجه فرستابن بالفعل خطر التعرض لعقوبة المحرك في مرحلة ما هذا الموسم، بعد وصوله للحد الأقصى باستخدام أربعة محركات.
واحتل لاندو نوريس سائق مكلارين، أقرب منافسي فرستابن في البطولة، المركز 13 بعد أن سجل أسرع زمن في القطاع الأول، ثم انطلق بعيداً نحو الحصى عند المنعطف الرابع قبل دقيقة واحدة من النهاية.
وقال أندريا ستيلا رئيس فريق مكلارين «في سباقات السرعة لديك حصة تجارب واحدة فقط، لذلك تحتاج إلى تحمل بعض المخاطر، إذا تجاوزت الحد قليلاً فقد تنزلق نحو الحصى،
لكن لا توجد مشكلة، السيارة لم تتضرر، ونحن جاهزون للتجارب». 

 

الفورمولا-1
بطولة العالم للفورمولا-1
ماكس فرستابن
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