السبت 29 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فان دايك: تحدثنا بـ «كلمات عنيفة»

فان دايك: تحدثنا بـ «كلمات عنيفة»
28 يونيو 2024 17:31

 
برلين (د ب أ)

أخبار ذات صلة
ساكا: لست الحل المناسب لحل أزمة إنجلترا!
جوردون يكشف سر سخرية ساوثجيت!
بطولة أمم أوروبا «يورو 2024»
تابع التغطية كاملة


يحاول المنتخب الهولندي لكرة القدم استعادة توازنه، قبل مواجهة المنتخب الروماني يوم الثلاثاء المقبل في دور الـ16 ببطولة أمم أوروبا «يورو 2024»، بعدما تأهل لهذا الدور كواحد من بين أفضل أربع منتخبات احتلت المركز الثالث، إثر الخسارة 2 - 3 أمام منتخب النمسا في الجولة الأخيرة من المجموعة الرابعة.
وانتقد رونالد كومان مدرب هولندا فريقه بشدة، والذي لم يكن بعيداً عن الصراعات الداخلية على مر السنين في البطولات الكبرى.
وبفضل النظام المعمول به في البطولة التي تضم 24 فريقاً، تتأهل أفضل أربع منتخبات احتلت المركز الرابع.
وفجر المنتخب الروماني مفاجأة كبيرة باحتلاله صدارة مجموعته، ولكن المنتخب الهولندي يعتبر المرشح الأبرز للفوز بالمباراة التي تقام في ميونيخ.
ولكن فيرجيل فان دايك، قائد المنتخب الهولندي، لا يعتبر أن فوز المنتخب الهولندي أمر مسلم به.
وقال فان دايك للصحفيين، في مقر تدريبات الفريق في فولفسبورج: «تركيزنا منصب على رومانيا فقط، بالطريقة التي لعبنا بها في آخر مباراة، لا يمكننا أن نستهين بأي منافس». وأضاف: «ولكن تواجد المنتخب الهولندي، المتوج باللقب في نسخة 1988، في النصف الأسهل من قرعة البطولة، لا ينبغي أن يلعب أي دور في تفكير اللاعبين».
وقال فان دايك «32 عاماً: «بعد آخر مباراة لنا، لا ينبغي أن نتحدث عن تواجدنا في قرعة يفترض أنها سهلة بالبطولة، يجب أن نركز بشكل كامل على مواجهة رومانيا». وأردف: «تحدثنا كثيراً، وكانت هناك بعض الكلمات العنيفة التي كانت ضرورية أيضاً، والآن يجب أن نظهر هذا في الملعب، مازال يراودنا الشعور بأن بإمكاننا أن نجعل هذه البطولة مميزة للغاية».

كأس أمم أوروبا
يورو 2024
ألمانيا
هولندا
فان دايك
آخر الأخبار
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جهود دولية واسعة لتجنب التصعيد العسكري بين لبنان وإسرائيل
اليوم 01:10
دخان يتصاعد من سفينة استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر (أرشيفية)
الأخبار العالمية
سقوط 5 صواريخ قرب سفينة في السواحل اليمنية
اليوم 01:10
جانب من المناظرة التلفزيونية بين بايدن وترامب (أ ف ب)
الأخبار العالمية
بايدن وترامب يتبادلان الاتهامات بشأن الاقتصاد وغزة وأوكرانيا
اليوم 01:10
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الأخبار العالمية
أردوغان لا يستبعد استعادة العلاقات مع سوريا
اليوم 01:10
جانب من عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإيرانيون يترقبون نتائج الانتخابات الرئاسية
اليوم 01:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©