فان دايك: تحدثنا بـ «كلمات عنيفة»



برلين (د ب أ)



يحاول المنتخب الهولندي لكرة القدم استعادة توازنه، قبل مواجهة المنتخب الروماني يوم الثلاثاء المقبل في دور الـ16 ببطولة أمم أوروبا «يورو 2024»، بعدما تأهل لهذا الدور كواحد من بين أفضل أربع منتخبات احتلت المركز الثالث، إثر الخسارة 2 - 3 أمام منتخب النمسا في الجولة الأخيرة من المجموعة الرابعة.

وانتقد رونالد كومان مدرب هولندا فريقه بشدة، والذي لم يكن بعيداً عن الصراعات الداخلية على مر السنين في البطولات الكبرى.

وبفضل النظام المعمول به في البطولة التي تضم 24 فريقاً، تتأهل أفضل أربع منتخبات احتلت المركز الرابع.

وفجر المنتخب الروماني مفاجأة كبيرة باحتلاله صدارة مجموعته، ولكن المنتخب الهولندي يعتبر المرشح الأبرز للفوز بالمباراة التي تقام في ميونيخ.

ولكن فيرجيل فان دايك، قائد المنتخب الهولندي، لا يعتبر أن فوز المنتخب الهولندي أمر مسلم به.

وقال فان دايك للصحفيين، في مقر تدريبات الفريق في فولفسبورج: «تركيزنا منصب على رومانيا فقط، بالطريقة التي لعبنا بها في آخر مباراة، لا يمكننا أن نستهين بأي منافس». وأضاف: «ولكن تواجد المنتخب الهولندي، المتوج باللقب في نسخة 1988، في النصف الأسهل من قرعة البطولة، لا ينبغي أن يلعب أي دور في تفكير اللاعبين».

وقال فان دايك «32 عاماً: «بعد آخر مباراة لنا، لا ينبغي أن نتحدث عن تواجدنا في قرعة يفترض أنها سهلة بالبطولة، يجب أن نركز بشكل كامل على مواجهة رومانيا». وأردف: «تحدثنا كثيراً، وكانت هناك بعض الكلمات العنيفة التي كانت ضرورية أيضاً، والآن يجب أن نظهر هذا في الملعب، مازال يراودنا الشعور بأن بإمكاننا أن نجعل هذه البطولة مميزة للغاية».