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الرياضة

4 أندية سعودية تتنافس على لاعب يوفنتوس

4 أندية سعودية تتنافس على لاعب يوفنتوس
28 يونيو 2024 18:47

 
الرياض (د ب أ)

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قال مارتن جواستادسينو، وكيل أعمال الأرجنتيني ماتياس سولي، لاعب يوفنتوس الإيطالي، إن أندية سعودية عدة تواصلت معه، من أجل الحصول على توقيع موكله. وأضاف جواستادسينو-في تصريحات لصحيفة «الرياضية» السعودية- أن هناك أربعة أندية سعودية تواصلت معه بشكل رسمي من أجل الحصول على توقيع اللاعب.
وتابع وكيل سولي أن الأندية التي تواصلت معه استفسرت عن شروط اللاعب الشخصية والمقابل المادي المطلوب من جانب يوفنتوس.
وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن يوفنتوس حدد مبلغ 40 مليون يورو لبيع سولي، مع إبداء اندية أوروبية عدة مثل بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند وغيرهما، الرغبة في ضم اللاعب.
وبدأ سولي «20 عاماً» مسيرته مع يوفنتوس في عام 2021، وشارك في 21 مباراة وسجل هدفاً وحيداً، فيما تألق في الموسم الماضي مع فروسينوني الذي انضم إليه على سبيل الإعارة ليسجل 11 هدفاً في بطولتي الدوري والكأس.

الدوري السعودي
السعودية
يوفنتوس
بايرن ميونيخ
دورتموند
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