انطلاقة رائعة لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجو جيتسو



أبوظبي (الاتحاد)



وسط حضور جماهيري غفير، وأجواء استثنائية من الحماس والأداء الرفيع، انطلقت اليوم، منافسات الجولة الأولى، من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجو جيتسو في «مبادلة أرينا» بأبوظبي.

وتتضمن البطولة الأكبر والأحدث على أجندة فعاليات رياضة الجو جيتسو المحلية خمس جولات، تقام في مختلف أنحاء الدولة، خلال العام الجاري، متضمنة 3 جولات لفئة «البدلة»، وجولتين لفئة «بدون البدلة».

وسجلت البطولة سابقة مهمة على مستوى أجندة الجو جيتسو المحلية، حيث تستقطب مشاركة اللاعبين واللاعبات من الفئات كافة، بداية من الصغار والشباب، وحتى فئتي الكبار والأساتذة، بدءاً من 4 سنوات، وحتى أكثر من 30 عاماً.



وحضر منافسات اليوم الأول من البطولة، وشارك في تتويج الفائزين، عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، ومعالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة أبوظبي، وصالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، وراشد لاحج المنصوري، مدير عام الإدارة العامة للجمارك، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد، ومحمد بن دلموج الظاهري، ويوسف عبدالله البطران، ومنصور الظاهري، وفهد علي الشامسي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وعدد من ممثلي الشركاء والرعاة والأندية المشاركة.

وشهد اليوم الأول نزالات فئات الكبار والأساتذة والشباب «تحت 18 عاماً»، بمشاركة 700 لاعباً ولاعبة، من مختلف أنحاء الدولة، قدموا نزالات قوية، وأظهروا تصميماً كبيراً وندية لافتة، لحسم النزالات، وكسب النقاط، وتصدّر الجولة الأولى من البطولة، في طريقهم نحو اللقب.



وفي ختام منافسات اليوم الأول من الجولة الأولى، نجحت أكاديمية MOD في صدارة المنافسات، بينما حقق نادي الوحدة مركز الوصيف، ونادي بني ياس المركز الثالث.

وقال محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو: «تشكل بطولة خالد بن محمد بن زايد للجو جيتسو، خطوة متقدمة في مسيرة الاتحاد، لنشر وتطوير رياضة الجو جيتسو، وتكريس التزامنا ببلوغ آفاق جديدة من التميز على الصعد كافة، كما أنها مؤشر على استدامة دعم القيادة الرشيدة للرياضة بشكل عام، ورياضة الجو جيتسو بشكل خاص، والتي تعزز قيم الانضباط والشجاعة والصبر والتحمل والثقة بالنفس لدى أجيالنا القادمة من الأبطال».

وأضاف: «تشكل هذه الجولة الأولى بداية رحلة يخوضها الرياضيون، لإبراز قدراتهم وبلوغ آفاق جديدة من المجد، وتندرج البطولة في إطار مساعي الاتحاد، لتسليط الضوء على أهمية الرياضة في بناء مجتمع صحي ومتماسك، وصناعة إرث رياضي للأجيال المقبلة، من خلال تنظيم أقوى البطولات التي ترقى إلى مستويات عالمية، وتواكب أفضل المعايير التنظيمية».

وقال: «لمسنا مدى الشغف والتصميم والعزيمة لدى اللاعبين، حيث قدموا نماذج ملهمة لمختلف الأجيال في المهارة، والسعي الدائم للتميز في كل نزال، وفخورون بأداء اللاعبين الإماراتيين الذين يثبتون يوماً بعد يوم، نجاح خططنا في تنشئة أجيال قوية تعزز نجاحات الدولة في مختلف المحافل الرياضية، مستلهمين البحث عن المركز الأول والرقم واحد، من التوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة، وتعكس نزالات اليوم تحقيق أحد أبرز أهداف البطولة المتمثل في منح اللاعبين مساراً يمكنهم من تحقيق التطور والنمو، وصولاً إلى انضمامهم إلى صفوف المنتخب الوطني».

وتتفرد البطولة بنظام تصنيف خاص بها، يهدف إلى ضمان التكافؤ بين جميع اللاعبين وتعزيز روح التنافسية، حيث يجري منح النقاط نظير الأداء المميز والإنجاز المبني على عوامل متعددة، مثل الاستراتيجية والتقنيات والمهارات، ويسهم هذا النظام الفريد في حث اللاعبين على تحسين مهاراتهم وتطوير أساليبهم بصورة مستدامة.

ويسهم نظام تصنيف البطولة في تحفيز الأندية على الاستثمار الأمثل في المواهب، والدفع بأكبر عدد ممكن من اللاعبين في مختلف الفئات على امتداد جميع الجولات الخمس للبطولة، وذلك لحصد مزيد من النقاط وضمان المنافسة على اللقب.

قال إيجور لاسيردا مدرب نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس «سجلت البطولة منذ انطلاقها اليوم، مستوى عالياً من التنافسية بين اللاعبين، واستمتعنا بالأداء المتميز من لاعبي جميع الأندية والأكاديميات، ونحن فخورون بأداء فريقنا ونجاحه في إضافة المزيد من الميداليات إلى خزائن النادي والنقاط التي تؤهلنا للمنافسة على كأس البطولة، وتشكل منافسات اليوم بداية رحلتنا مع هذه البطولة لجمع النقاط طوال جولاتها الخمس، لذا سنقوم بالدفع بأفضل لاعبينا والاعتماد على المواهب الواعدة، بما يسهم في تطويرهم وإكسابهم خبرات جديدة.



دور محوري



قالت أريادن أوليفيرا مدربة فئة السيدات في نادي العين للجو جيتسو:«تلعب البطولة دوراً محورياً في تطوير رياضة الجو جيتسو، من خلال منح اللاعبين واللاعبات فرصة المشاركة في جولاتها المختلفة وأجوائها التنافسية، ما يحثهم على مزيد من التركيز على تحسين مهاراتهم وخبراتهم، وبذل كل ما يملكون لإحراز التقدم على المستويات كافة، خاصة أن البطولة تستقطب نخبة اللاعبين في الدولة، بما يجعلها اختباراً حقيقياً لمهارات اللاعبين وفرصة لا مثيل لها للتطور، وتضمن هذه العوامل الارتقاء بمستوى اللاعبين وأدائهم في البطولة، وتثمر عن منافسات حماسية على مدار العام».



نزالات وتحديات



قال عمر الفضلي لاعب نادي الوحدة حامل الحزام الأسود والفائز بذهبية فئة الكبار وزن 69 كجم : «سعادتي بالفوز لا توصف، لأن جميع نزالاتي كانت مليئة بالتحديات أمام منافسين أقوياء على مستوى المهارات والقوة البدنية واللياقة، إلا أنني كنت مصمماً على الفوز في البطولة التي تحمل اسماً غالياً، ما شكل حافزاً لا مثيل له دفعني إلى مواصلة الضغط على الخصم طوال النزال، لأن الفوز كان خياري الوحيد».



فرصة مثالية



قالت دانة البريكي لاعبة نادي الجزيرة حزام أزرق الفائزة بذهبية فئة الشباب تحت 18 عاما وزن 40 كجم: «فوزي هدف وضعته نصب عينيّ منذ الإعلان عن البطولة، وبالنسبة لي يتخطى الأمر مجرد الفوز، لأن المشاركة بحد ذاتها كانت فرصة مثالية لمواجهة لاعبين متمرسين، وخوض تحدٍ من مستوى جديد، انطلاقاً من شغفي برياضة الجو جيتسو».



سعادة بالفوز



قال البرازيلي أندريه لويز دي ألميدا لاعب نادي العين حزام أسود الفائز بذهبية فئة الأساتذة وزن 85 كجم «سعيد للغاية بهذا الفوز، وتحقيق ذهبية جديدة تضاف إلى رصيدي وتدعم مسيرة النادي، وأشكر الجهازين الفني والإداري وزملائي في الفريق، الذين كانوا عوناً كبيراً لي وشجعوني خلال النزالات، وقدموا لي كل أشكال الدعم لتحقيق هذا الإنجاز».