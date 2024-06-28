3 تجارب للنصر في معسكر هولندا

معتصم عبدالله (دبي)



يخوض النصر ثلاث تجارب خلال معسكر الإعداد في هولندا الذي ينطلق 8 يوليو المقبل، حيث يواجه أندية إن أيه سي بريدة، وجرافشاب، وتوب أوس على التوالي، ضمن التحضيرات للموسم الجديد 2024- 2025، والذي ينطلق 17 أغسطس المقبل.

ويدشن «العميد» الذي يقوده الهولندي ألفريد شرودر تحضيراته للموسم الجديد، بإجراء الفحوص الطبية 5 و6 و7 يوليو، تأهباً للسفر إلى هولندا 8 يوليو، لإقامة معسكر خارجي يستمر إلى 29 يوليو، قبل العودة إلى دبي لمواصلة الإعداد، ويتضمن برنامج المعسكر الخارجي خوض 3 وديات أيام 14 و20 و27 يوليو.

ويعد المعسكر المرتقب الثاني على التوالي لـ«العميد» في هولندا، بعد الأول قبل انطلاقة الموسم الماضي، والذي أنهاه «الأزرق»، باحتلاله المركز السادس في الدوري، فضلاً عن وصافة «البطولة الأغلى»، بالخسارة أمام الوصل 0-4.