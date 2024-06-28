الغرافة يتعاقد مع خوسيلو



الدوحة (أ ف ب)



أعلن نادي الغرافة ثالث الدوري القطري لكرة القدم تعاقده مع مهاجم ريال مدريد ومنتخب إسبانيا خوسيلو.

وقال النادي في تدوينة على موقعه الرسمي بمنصة إكس (تويتر سابقاً) «رسمياً، خوسيلو، الدولي الإسباني ينضم إلى (الفهود)»، دون الكشف عن مدة العقد أو أي تفاصيل مالية.

ونشر ريال مدريد المتوج بطلاً لدوري أبطال أوروبا صورة للاعب خوسيلو على موقعه الرسمي بمنصة إكس وأرفقها بعبارة «شكراً».

ويتواجد خوسيلو في قائمة المنتخب الإسباني المشاركة في كأس أوروبا المقامة حالياً في ألمانيا، حيث يلتقي «لاروخا» مع جورجيا الأحد في ثمن النهائي.

وبدأ خوسيلو «34 عاماً» مسيرته الكروية مع نادي سلتا فيجو، وانتقل إلى ريال مدريد في المرة الأولى موسم 2011-2012، قبل أن يلعب لأندية ألمانية عدة على غرار هوفنهايم وآينتراخت فرانكفورت وهانوفر، ثم لعب في إنجلترا مع ستوك سيتي ونيوكاسل.

وعاد المهاجم إلى إسبانيا عام 2019 من بوابة آلافيس، قبل أن ينتقل إلى إسبانيول، ومنه إلى ريال مدريد بداية الموسم الماضي.

وأنهى الغرافة النسخة الأخيرة من الدوري في المركز الثالث، وضمن مقعداً في ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة الذي تنطلق نسخته الأولى الموسم المقبل بمشاركة أفضل 24 فريقاً في القارة.

كما بلغ الغرافة نصف نهائي كأس الأمير، قبل أن يخسر أمام قطر 3-4 بركلات الترجيح (2-2)، وهو الدور ذاته التي خرج منه في كأس قطر على يد الريان 0-1.

وكان الغرافة أعلن عن إقامة معسكره التحضيري للموسم الجديد في سلوفاكيا خلال الفترة من 16 يوليو إلى الأول من أغسطس القادمين.