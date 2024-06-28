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الرياضة

فيرستابن أول المنطلقين في سباق السرعة

فيرستابن أول المنطلقين في سباق السرعة
28 يونيو 2024 22:06

سبيلبيرج (أ ف ب)

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ينطلق سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، السبت من المركز الأول في سباق السرعة في جائزة النمسا الكبرى، الجولة الحادية عشرة من بطولة العالم لـ «الفورمولا-1»، بعد أن سجل أسرع زمن في التصفيات الجمعة على حلبة ريد بول في سبيلبيرج.
وفرض بطل العالم في الأعوام الثلاثة الأخيرة، نفسه في التصفيات الثالثة التي كانت تكتيكية جدا حيث خرج السائقون في اللحظة الأخيرة للقيام بلفة واحدة سريعة فقط.
وقال فيرستابن البالغ 26 عاماً، والساعي الى فوزه الثاني توالياً والخامس في النمسا «أنا سعيد بحصولي على المركز الأول في تصفيات السرعة أمام جماهيري وفي السباق المُقام على أرضنا، كل شيء سار على ما يرام اليوم، كانت قيادة السيارة ممتعة، ووجدنا التحسينات المناسبة على الفور، إنها بداية جيدة لعطلة نهاية الأسبوع».
وحقق فيرستابن أسرع لفة بزمن 1:04.686 دقيقة وتفوق على ثنائي ماكلارين البريطاني لاندو نوريس والأسترالي أوسكار بياستري بفارق 93 و301 جزء من الألف من الثانية على التوالي.
وحل سائق مرسيدس البريطاني جورج راسل رابعاً أمام سائق فيراري الإسباني كارلوس ساينز وزميله في مرسيدس مواطنه لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، وسائق ريد بول الثاني المكسيكي سيرخيو بيريس.
وعانى سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو من مشكلة ميكانية عند خروجه من منطقة الصيانة وبقي محاصراً دون أن يتمكن من تحقيق أي زمن، الأمر الذي سيجعله يبدأ من المركز العاشر فقط.
ونجح سائقا ألبين الفرنسيان استيبان أوكون وبيار جاسلي في التأهل إلى التصفيات الثالثة مرة أخرى على غرار ما فعلاه في في برشلونة نهاية الأسبوع الماضي، مما يؤكد تطورهما في الآونة الأخيرة.
وينطلق أوكون وجاسلي من المركزين الثامن والتاسع ظهر السبت.
في المقابل، خيب فريق أستون مارتن الآمال باكتفاء سائقيه الكندي لانس سترول والإسباني المخضرم فرناندو ألونسو بالمرتبتين 12 و13 تواليا خلف سائق هاس المتواضع الدنماركي كيفن ماجنوسن.

الفورمولا-1
بطولة العالم للفورمولا-1
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