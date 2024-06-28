«الدراجات المائية» يشارك في «دولية بولندا»

دبي (الاتحاد)

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الرياضات البحرية، مشاركة منتخب الدراجات المائية في بطولة آي جي إس بي الدولية في بولندا خلال يوليو المقبل، وتكليف جمال الجناحي عضو مجلس الإدارة بتشكيل المنتخب الذي يشارك في البطولة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الثالث الذي عقد برئاسة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان.

واطلع الحضور على خطة الاتحاد خلال الفترة المقبلة، وجدول أعمال المشاركات في الاستحقاقات الخارجية، واستعرضت الأندية البحرية بالدولة خلال الاجتماع إنجازاتها في الربع الثاني من الموسم على المستويين المحلي والدولي، وتم الاطلاع على أهم المكتسبات التي تحققت للرياضة البحرية في الفترة الماضية.

حضر الاجتماع، خالد جاسم المدفع نائب رئيس الاتحاد، وأحمد الشرياني الأمين العام، والأعضاء أحمد إبراهيم، وسالم الرميثي، وأحمد الحوسني، وعارف الهرنكي، وجمال الجناحي، ومريم الحوسني، وهيثم العلي.