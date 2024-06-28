السبت 29 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ستيف كير: «أحلام أميركا» يترقب «معسكر أبوظبي»

ليبرون جيمس
29 يونيو 2024 01:05

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
انطلاقة رائعة لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجو جيتسو
مشاركة قياسية في «برنامج ياس»

أشاد ستيف كير، مدرب منتخب كرة السلة الأميركي للرجال بمستوى منتخب صربيا، واعتبره أحد أفضل المنتخبات في العالم، في إطار حديثه عن المباريات المرتقبة للمنتخب الأميركي أمام أستراليا وصربيا 15 و17 يوليو المقبل، مؤكداً أن فريق الأحلام يترقب إقامة المعسكر التحضيري في أبوظبي قبل «أولمبياد باريس». 
وتأتي المباراتان ضمن المواجهات الاستعدادية للمنتخب الأميركي التي تستضيفها «الاتحاد أرينا» في أبوظبي للعام الثاني، حيث تشكل العاصمة الإماراتية المحطة الدولية الأولى للمباريات الاستعدادية للمنتخب الأميركي، وتشهد 6 مباريات، في إطار التحضيرات لأولمبياد «باريس 2024».
ويلتقي المنتخبان الأميركي والصربي في دور المجموعات بالبطولة الأولمبية، وقال كير: «متحمسون لمباراتنا أمام فريق صربيا الذي أعتبره واحداً من أفضل المنتخبات في العالم، ويملك لاعبين متميزين، ولن نتردد في استخدام جميع أوراقنا في المباراة، لأننا نركز على الاستفادة منها لتحسين أدائنا».
وأضاف: «تألق المنتخب الصربي العام الماضي، بفضل براعة المدرب سفيتسلاف بيشيتش، حيث وصلوا إلى النهائي، رغم غياب النجم نيكولا يوكيتش، والذي سيكون حاضراً هذا العام، وندرك بأنهم يشكلون تحدياً كبيراً بفضل الانسجام بين اللاعبين الذين يتواجدون في الفريق منذ سنوات».
وتضم تشكيلة المنتخب الأميركي 12 لاعباً يتمتعون بمسيرات وخبرات متميزة، بمن فيهم البطل الأولمبي 3 مرات كيفن دورانت «فينيكس صنز»، ومتصدر الهدافين التاريخيين في الدوري الأميركي للمحترفين ليبرون جيمس «لوس أنجلوس ليكرز»، الذي يحمل اثنتين من الميداليات الذهبية الأولمبية، إلى جانب ستيفن كوري «جولدن ستيت ووريرز».
وأكد ستيف كير بأن نجمي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين ليبرون جيمس وستيفن كوري متحمسان لخوض الألعاب الأولمبية، حيث يسعى المنتخب الأميركي لحصد ذهبيته الخامسة على التوالي.
كما تضم قائمة المنتخب لعام 2024 بام أديبايو «ميامي هيت»، وديفين بوكر «فينيكس صنز»، وستيفن كاري «جولدن ستيت واريورز»، وأنتوني ديفيس «لوس أنجلوس ليكرز»، وأنتوني إدواردز «مينيسوتا تمبروولفز»، وجويل إمبييد «فيلادلفيا سفنتي سيكسرز»، وتايريس هاليبرتون «إنديانا بيسرز»، وجرو هوليدي «بوسطن سيلتيكس»، وكواهي ليونارد «لوس أنجلوس كليبرز»، وجايسون تيتوم «بوسطن سيلتيكس».
يذكر أن «الاتحاد أرينا» تشهد مواجهة بين المنتخب الصربي، المصنف الرابع عالمياً، ونظيره الأسترالي، المصنف الخامس عالمياً وحامل لقب بطولة آسيا لكرة السلة لعام 2022 وصاحب البرونزية في أولمبياد طوكيو 2020.

أبوظبي
المنتخب الأميركي لكرة السلة
كرة السلة
أولمبياد باريس 2024
ليبرون جيمس
آخر الأخبار
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جهود دولية واسعة لتجنب التصعيد العسكري بين لبنان وإسرائيل
اليوم 01:10
دخان يتصاعد من سفينة استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر (أرشيفية)
الأخبار العالمية
سقوط 5 صواريخ قرب سفينة في السواحل اليمنية
اليوم 01:10
جانب من المناظرة التلفزيونية بين بايدن وترامب (أ ف ب)
الأخبار العالمية
بايدن وترامب يتبادلان الاتهامات بشأن الاقتصاد وغزة وأوكرانيا
اليوم 01:10
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الأخبار العالمية
أردوغان لا يستبعد استعادة العلاقات مع سوريا
اليوم 01:10
جانب من عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإيرانيون يترقبون نتائج الانتخابات الرئاسية
اليوم 01:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©