ستيف كير: «أحلام أميركا» يترقب «معسكر أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

أشاد ستيف كير، مدرب منتخب كرة السلة الأميركي للرجال بمستوى منتخب صربيا، واعتبره أحد أفضل المنتخبات في العالم، في إطار حديثه عن المباريات المرتقبة للمنتخب الأميركي أمام أستراليا وصربيا 15 و17 يوليو المقبل، مؤكداً أن فريق الأحلام يترقب إقامة المعسكر التحضيري في أبوظبي قبل «أولمبياد باريس».

وتأتي المباراتان ضمن المواجهات الاستعدادية للمنتخب الأميركي التي تستضيفها «الاتحاد أرينا» في أبوظبي للعام الثاني، حيث تشكل العاصمة الإماراتية المحطة الدولية الأولى للمباريات الاستعدادية للمنتخب الأميركي، وتشهد 6 مباريات، في إطار التحضيرات لأولمبياد «باريس 2024».

ويلتقي المنتخبان الأميركي والصربي في دور المجموعات بالبطولة الأولمبية، وقال كير: «متحمسون لمباراتنا أمام فريق صربيا الذي أعتبره واحداً من أفضل المنتخبات في العالم، ويملك لاعبين متميزين، ولن نتردد في استخدام جميع أوراقنا في المباراة، لأننا نركز على الاستفادة منها لتحسين أدائنا».

وأضاف: «تألق المنتخب الصربي العام الماضي، بفضل براعة المدرب سفيتسلاف بيشيتش، حيث وصلوا إلى النهائي، رغم غياب النجم نيكولا يوكيتش، والذي سيكون حاضراً هذا العام، وندرك بأنهم يشكلون تحدياً كبيراً بفضل الانسجام بين اللاعبين الذين يتواجدون في الفريق منذ سنوات».

وتضم تشكيلة المنتخب الأميركي 12 لاعباً يتمتعون بمسيرات وخبرات متميزة، بمن فيهم البطل الأولمبي 3 مرات كيفن دورانت «فينيكس صنز»، ومتصدر الهدافين التاريخيين في الدوري الأميركي للمحترفين ليبرون جيمس «لوس أنجلوس ليكرز»، الذي يحمل اثنتين من الميداليات الذهبية الأولمبية، إلى جانب ستيفن كوري «جولدن ستيت ووريرز».

وأكد ستيف كير بأن نجمي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين ليبرون جيمس وستيفن كوري متحمسان لخوض الألعاب الأولمبية، حيث يسعى المنتخب الأميركي لحصد ذهبيته الخامسة على التوالي.

كما تضم قائمة المنتخب لعام 2024 بام أديبايو «ميامي هيت»، وديفين بوكر «فينيكس صنز»، وستيفن كاري «جولدن ستيت واريورز»، وأنتوني ديفيس «لوس أنجلوس ليكرز»، وأنتوني إدواردز «مينيسوتا تمبروولفز»، وجويل إمبييد «فيلادلفيا سفنتي سيكسرز»، وتايريس هاليبرتون «إنديانا بيسرز»، وجرو هوليدي «بوسطن سيلتيكس»، وكواهي ليونارد «لوس أنجلوس كليبرز»، وجايسون تيتوم «بوسطن سيلتيكس».

يذكر أن «الاتحاد أرينا» تشهد مواجهة بين المنتخب الصربي، المصنف الرابع عالمياً، ونظيره الأسترالي، المصنف الخامس عالمياً وحامل لقب بطولة آسيا لكرة السلة لعام 2022 وصاحب البرونزية في أولمبياد طوكيو 2020.